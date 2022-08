Koronavírusos a Pfizer vezérigazgatója

Koronavírus-fertőzést mutattak ki Albert Bourlánál, a Pfizer vezérigazgatójánál. A hatvanéves üzletember eddig négy oltást kapott a cég BioNTechhel közösen fejlesztett vakcinából, és mint közölte, nagyon enyhe tüneteket tapasztal.

A Reuters híre szerint az izoláció mellett Bourla elkezdte a vállalat szájon át szedhető, Covid–19-vírus-ellenes gyógyszere, a Paxlovid szedését is. Ezt a gyógyszert jellemzően a súlyos megbetegedés szempontjából kockázatosnak tartott csoportokba tartozók, például idősek és krónikus betegek kezelésére használják.

Biztos vagyok benne, hogy gyorsan felépülök

– mondta Bourla egy nyilatkozatban.

Az elmúlt hónapokban több közszereplő esetében is igazolták a koronavírus-fertőzést, köztük volt Joe Biden amerikai elnök és vezető orvosi tanácsadója, Anthony Fauci is. Biden több mint két hetet töltött elszigetelten a Fehér Házban, miután két alkalommal is megbetegedett és kimutatták nála a vírust, a második eset feltehetően egy visszaesés, amelyet egyes Covid-betegeknél tapasztalnak, akik Paxlovidot szednek.

(Borítókép: Albert Bourla. Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP)