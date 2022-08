Egyre nagyobb a baj, egy európai országban már áramszünetet rendeltek el az energiaválság miatt

Viktor Buzhala, a KEDS szóvivője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a fogyasztás jelentősen meghaladja a lignitfűtésű erőművekből és a megújuló energiaforrásokból származó hazai energiamennyiséget. Míg a felhasználható energiamennyiség mindössze óránként 500 megawattóra, a fogyasztás eléri az óránkénti 800 megawattórát, a téli időszakban pedig több mint kétszeresére nőhet a háztartások fogyasztása, hiszen villamos energiát használnak a fűtéshez is.

Ezért A fogyasztók minden nyolc órából hatban kapnak áramot, kettőben nem.

Azonban arról nem szólt a cég, hogy mikor ér véget a megszorítás.

Az ország villamosenergia-termelésének mintegy kilencven százaléka szénből származik, ám az áramszolgáltató közölte, hogy generátorainak csaknem felét leállította karbantartás céljából, hogy felkészítse a télre. A vasárnap kiadott közlemény szerint az ország villamos hálózatának üzemeltetője, a KOSTT cég nem engedheti meg magának, hogy drágán villamos energiát importáljon, a hazai termelésre kell támaszkodnia.

Hasonló áramkimaradásokat vezettek már be tavaly decemberben is, amikor a fogyasztás rekordszintre nőtt a fagypont alatti hőmérséklet miatt. Augusztus elején a koszovói parlament hatvannapos energia-szükséghelyzetet hirdetett ki, hogy a kormány meg tudjon tenni minden szükséges lépést a válság kezelésére, beleértve az áramkimaradásokat is.

Mint megírtuk, Európa már nyáron energiatakarékossági intézkedéseket alkalmaz, hogy elviselhetőbb legyen a tél.

(Borítókép: Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)