Télre csődközeli állapotba kerülhetnek a plázák kiskereskedői

A lakosság mellett a kiskereskedelemben dolgozók is egyre inkább aggódnak a téli rezsidíjak miatt, különösen igaz ez a plázákban üzlethelyiséget bérlőkre, esetükben a fenntartási költség már eddig is nagyon magas volt.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára, Neubauer Katalin szerint a bizonytalanság és az aggodalom napról napra fokozódik, a plázák ugyanis jelenleg nem tudják megmondani, hogy mennyi lesz az az energiaszámla az év végén, amit majd ráterhelnek a kereskedelmi egységek bérlőire, de az szinte biztos, hogy a drágulás a közös költségben is meg fog jelenni.

„Az energiakrízis csupán az egyik probléma, amivel a boltosoknak számolniuk kell, bár már önmagában ez is elég lesz ahhoz, hogy sok vállalkozás beleálljon a földbe” – hívta fel a figyelmet a Növekedés.hu-n az MNKSZ főtitkára, kiemelve, hogy az elmúlt hetek kormányzati bejelentései és a szemlátomást sűrűsödő nehézségek hatására

a lakosság villámgyorsan költségtakarékos üzemmódba kapcsolt, és a „muszáj költésekre” rendezkedett be.

„Tehát éppen most, amikor az energia drágulásai miatt még többet kellene eladniuk a boltosoknak, vagy emelniük az áraikon, most bezuhan a forgalom, így a kereskedőknek mindenképpen az árbevételük csökkenésére kell felkészülniük” – figyelmeztet Neubauer Katalin, aki úgy véli, a túlélés nem lesz könnyű, ha a fenti tényezőkhöz hozzáadjuk, hogy a beszerzési források is drágulnak, akkor már is bátran kijelenthetjük, hogy kész a katasztrófa receptje.

Arra a kérdésre, hogy mire számít, hányan fognak csődbe menni, egyelőre nem tudott egyértelmű választ adni, azt viszont előrevetítette, hogy azok a vállalkozások, amelyeknek az energia-költséghányada az árbevételük 3-5 százalékát tette ki, azoknak 2023-ban már 12-13 százalékkal kell majd számolniuk, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)