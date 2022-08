Durva áremelés a kötelező és a cascodíjaknál is

Egyre drágábbak a kötelező és a cascodíjak is, ugyanis több a baleset, magasabb a kárérték, és az infláció is megteszi a hatását.

Már tavaly elkezdődött az autós biztosításoknál a díjemelési trend: az MNB adatai szerint bár kevesebb közlekedési baleset volt 2020-ban, a kárérték egyre magasabb lett, a biztosítók pedig léptek, és ágazati szinten 3,3 százalékkal, 255 milliárd forintra nőtt a díjbevétel.

Az idén viszont mind a balesetek száma, mind a javítások költségei, mind pedig az infláció mértéke is jelentősen nőtt, amit a biztosítások díjtételei is követnek – írta a Vezess.hu, amely idézte az MNB adatait is arról, hogy tavaly már átlagosan 750 ezer forint volt az egy-egy sérült járműre kifizetett kárérték, amely 9,9 százalékkal haladta meg az előző évit. Ebből a személyautók díja 662 ezer forint volt 6,9 százalékos emelkedést követően. Ebbe egyaránt beletartoztak a személyi sérüléssel és a csak járműtöréssel járó káresemények.

A portálnak nyilatkozó K&H Biztosító szerint a „a kárgyakoriság és a kárinfláció együttes növekedése a díjak emelkedéséhez vezet”. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál az Aegon például idén többlépcsős emelésen van túl. A casco esetében a K&H közel 20 százalékkal már emelt a díjain, míg az Aegon a második félévben növelte 15 százalékkal a díjtételeket.

