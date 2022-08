Európai gázkiszámoló: ki fázhat az idei télen?

Az Európai Bizottság az európai országok vonatkozásában egységesen 15 százalékkal javasolja csökkenteni a 2022–2023. téli gázfelhasználást az elmúlt öt év azonos időszakára számolt átlagfogyasztáshoz képest. Ez az iránymutatás az európai országok közötti jelentős különbségekre irányítja rá a figyelmet a gázfelhasználás tekintetében. Az idei télre való felkészülés további jelentős eltéréseket is kiemel az európai uniós tagállamok között: nemcsak a gáztározók töltöttsége heterogén, de azok kapacitása között is hatalmas különbségek adódnak. Ilyen módon az egyes uniós tagállamok jelentősen eltérő hányadát tudják eltartalékolni saját gázszükségleteiknek. Mindezeken túl fontos kérdés az is, hogy miként alakult az Oroszországtól való importfüggőség az EU egésze és az egyes tagállamok szemszögéből.