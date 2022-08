Hadházy Ákos: A világon csak három országban nagyobb az infláció, mint Magyarországon

Hadházy Ákos Facebook-posztban fejtette ki, hogyan látja Magyarország inflációs helyzetét. A független politikus úgy gondolja, a magyarok most érzik csak meg igazán, hogy mekkora bűn volt a 12 bő esztendő eltékozlása, ellopása.

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő Facebook-oldalon közzétett bejegyzésben közölte a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatait a júniusi ételinflációval kapcsolatban. A lista azt mutatja, hogy a „világon csak három országban nagyobb az élelmiszerek árdrágulása, mint Magyarországon, az EU-s átlagnak pedig több mint kétszerese az élelmiszer-infláció”.

Mint írta, „a jelenség természetesen az egész világon jellemző (az okok szerteágazóak, a háború korántsem az egyedüli ok), de annak mértéke nagyban függ az adott kormány politikájától”. Szerinte mint minden autokráciában, a hazug propaganda a jó külgazdasági környezetnek köszönhető, valamennyire is pozitív számokat nálunk is mindig az isteni nagy vezér nagyszerű döntéseinek tulajdonította, de ha valami rosszabbul alakul, azonnal kifele mutogat, mindenki más a hibás, csak nem ők.

Úgy véli, hogy a „propaganda által terjesztett »háborús« infláció fogalma helyett a »fideszes« infláció közelebb áll a valósághoz”.

Most fogjuk igazán megérezni, mekkora bűn volt a 12 bő esztendő eltékozlása, ellopása

– zárta a posztját a politikus.

(Borítókép: Hadházy Ákos. Fotó: Szollár Zsófi/Index)