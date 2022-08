A WWF Magyarország szerint az erdők továbbra sincsenek teljes biztonságban

A WWF Magyarország előrelépésnek nevezte az agrárminiszter keddi utasítását, amelyből az is kiderült, hogy a természetvédelmi területek erdeinek őshonos fáit nem lehet kivágni. A szervezet jelezte: bízik benne, hogy kormányrendelet is születik, de további küzdelmekre is számít az erdők védelmében.

„Hatalmas lépés erdeink védelme felé! Nagy István meghallotta a több mint százezer tiltakozó szavát, és enyhített az erdőket veszélyeztető jogszabályon.” – Így kommentálta közösségi oldalán a WWF Magyarország, hogy az agrárminiszter miniszteri utasításában elrendelte a természetvédelmi területeken lévő erdők védelmét.

Az energiaválság miatt hozott, fakitermelést könnyítő szabályok jövő március végéig érvényesek, természetvédelmi területen pedig továbbra is tilos az őshonos fák tarvágása – közölte a tárcavezető.

A kormány augusztus elején hozott rendeletében lazított a tűzifa-kitermelésre vonatkozó szabályokon. Az Agrárminisztérium célja, hogy elegendő tűzifát biztosítson a téli időszakra, azonban a rendelet feloldott mindenfajta korlátozást, a természetvédelmi területek biztonsága is megkérdőjeleződött. A döntés bejelentése után természetvédők és klímaaktivisták is tüntetni kezdtek, valamint több önkormányzat, önkormányzati érdekképviselet is kezdeményezte, hogy a kormány vonja vissza a rendeletet. Jane Goodall világhírű brit etológus videóüzenetet is küldött a magyaroknak, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi területek fontosságára.

A WWF Magyarország a rendelet bejelentésekor sokkal kritikusabban látta a helyzetet. A szervezet akkor úgy látta, hogy a szabályváltozások egyértelműen veszélyeztetik hazánk legértékesebb erdeinek állapotát, és rendkívül súlyos élőhelyvesztést eredményezhetnek.

Az állami erdészetek ugyanakkor próbálják nyugtatni a kedélyeket, az Index is beszámolt róla, hogy szerintük ez csak lehetőség.

Zámbó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a múlt héten arról beszélt, hogy a fakitermelésre vonatkozó szabályváltozások bevezetésével nem kerül veszélybe a hazai erdőállomány, a rendkívüli rendelet ugyanis csak energiakrízis esetén lép életbe.

Nagy István az állami erdőkre vonatkozó keddi utasításában kitért arra is, hogy a megnövekedett tűzifaigény miatt a keresletet elsősorban akáccal kell kielégíteni, ez a fafaj ugyanis kitermelés után nyers állapotban is jól használható. A könnyített szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a 2022. évre vonatkozó kitermelési tervben foglaltak végrehajtásával a tűzifakeresleti igény nem elégíthető ki.

WWF: Az erdők teljes biztonsága továbbra sem garantált

A WWF Magyarország az agrárminiszter utasítására reagálva kifejtette: mindez előrelépés az erdők védelme érdekében, de a küzdelemnek szerintük még nincs vége. A világ legnagyobb természetvédelmi civil szervezetének magyarországi társasága ugyanis úgy látja, továbbra sem egyértelmű, hogy a magánkézben lévő védett és Natura 2000 erdőknek mi lesz a sorsuk.

A WWF szerint az sem világos, hogy az erdőfelújítási kötelezettséggel kapcsolatos szabályozást módosítják-e, vagyis marad-e az ökoszisztémákat pusztító inváziós fajok terjedését elősegítő veszélyhelyzeti rendelkezés.

A szervezet pozitív fejleménynek tartja, hogy

állami erdőkben márciustól – vagyis fészkelési és vegetációs időben – nem alkalmazható a vitatott veszélyhelyzeti kormányrendelet időbeli korlátozásokat megszüntető rendelkezése;

a miniszteri utasítás lényegében visszahozza az őshonos fafajú védett erdők tarvágásának tilalmát, és külön üdvözlendő, hogy ezt kiegészíti a Natura 2000 erdőkre vonatkozó természetvédelmi korlátozással is;

előtérbe helyezi a fakitermelést az akác főfajú erdőkben;

a miniszter utasítást adott arra is, hogy a veszélyhelyzeti rendelet számos intézkedését csak akkor lehet alkalmazni, ha a tűzifakeresleti igény indokolttá teszi.

a veszélyhelyzeti kormányrendelet alkalmazhatóságát az erdőgazdálkodó kérelméhez köti.

A WWF Magyarország a poszt végén jelezte: bízik benne, hogy a kormány rendeletalkotással is biztosítja a miniszteri utasításban megfogalmazott garanciák érvényesülését minden hazai erdőben.

Európa egyik legnagyobb fásítási programja zajlik Magyarországon

Az Index korábban beszámolt arról is, hogy Szentkirályi Alexandra kormányszóvívó tájékoztatása szerint Magyarországon az erdő- és a természetvédelmi törvény alapvető rendelkezései változatlanok, így az erdők területe és természetességi állapota továbbra sem csökkenhet.

Kitért arra is, hogy hazánkban Európa egyik legnagyobb erdőtelepítési és fásítási programja zajlik: két év alatt 44 ezer hektár új erdő telepítésére adott támogatást a kormány.