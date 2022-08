A rezsicsökkentés módosítása teljesen felforgatta a napenergia-piacot. Most már nemcsak a vállalkozások érintettek ebben, hanem a lakosság is. Az átlag felett fogyasztók azonnal elkezdték keresni a lehetséges megoldásokat, ezek között pedig kézenfekvő volt a napenergia. Így végül a többszörösére emelkedett a háztartási méretű napelemes rendszerek iránti érdeklődés.

A vállalkozások már az orosz–ukrán háború kirobbanása előtt elkezdték keresni a napenergia-szektort. Ez a roham a járvány utáni visszapattanást követően, az energiaárak növekedése miatt volt. Ám most, hogy már a lakosság körében is akadnak olyanok szép számmal, akiket érintenek a piaci energiaárak, így ez a csoport is a lehetőséget kezdte keresni. Számukra a vállalkozások mintájára kézenfekvő volt a napenergia. A statisztikák azt mutatják, hogy a lakossági telepítések a második negyedévben jelentősen megugrottak.

A magas energiaárak miatt a beruházások megtérülési ideje még úgy is jóval alacsonyabb, mint korábban volt, hogy a költségek növekedése miatt a telepítő cégek árat emeltek. Azt, hogy nagyon lecsökkent a megtérülési idő, a lakosság is azonnal észlelte, így a hivatalos adatok alapján 3-5-szörösére emelkedett a telepítések iránt érdeklődő magánszemélyek száma. Az ilyen mértékű keresletnövekedés már önmagában is a drágulást okoz. Ehhez jön hozzá, hogy a telepítéssel foglalkozó cég elsődlegesen devizában szerzi be az alapanyagait. További drágulást okoz a Magyarországon tapasztalható infláció is. Mostanra a napelemek ára közel 40 százalékkal nőtt.

A kialakult piaci eseményekről lapunk megkereste Kiss Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnökét, aki megerősítette, hogy nem most indult be ez a nagyfokú keresletélénkülés. Szerinte a rezsicsökkentés megváltoztatása csak hab volt a tortán. Korábban azok a vállalkozások, akik hosszú távú szerződéssel szerezték be a számukra szükséges energiát, már nagyon magas árakat fizettek, így ők már korábban keresték ezt a lehetőséget:

Gyakorlatilag ez a trend tavaly ősszel kezdődött, amikor elkezdtek emelkedni az energiaárak

– nyilatkozta Kiss Ernő az Index megkeresésére. Tavaly év végén kb. 50 százalék volt a kkv-szektor, illetve a lakosság részaránya a teljes napelemes piacból. 3400 megawatt napelemes kapacitás volt az első félévben, ennek az 50 százaléka volt megtalálható a lakossági, illetve a kkv-szektorban, a másik 50 százalékot pedig kereskedelmi célú erőművek kapacitása adta. Tavaly év végén 140 ezer háztartási méretű napelemes erőmű volt a magyar a piacon. Ebből 20 ezer a vállalkozások tulajdonában, a többi a lakosságnál volt.

Egyre rugalmasabb a piac

Az MNNSZ elnöke szerint eddig azok telepítettek napelemes rendszert, akik az átlagnál nagyobb fogyasztással rendelkeztek, hiszen itt volt sokkal nagyobb a megtérülés. Lapunknak úgy fogalmazott, hogy „amíg korábban mindenkire vonatkozott a rezsicsökkentés, a megtérülési idő 7-8 év volt. Most ez a szám gyakorlatilag megfeleződött az átlag feletti fogyasztóknál”. A fűtésszámlákat a nemrég bejelentett intézkedések jobban érintik, így nagyon sokan elkezdtek menekülni a földgáztól a villamos energia felé. Ilyen alapú fűtési rendszereket szeretnének építeni, ami már napenergiával megoldható.

Korábban is a költséghatékonyság miatt választották a napenergiát az emberek, és csak másodsorban a környezettudatosság miatt. Az, aki építkezett mostanában, már nem a gázfűtést választotta, hanem valamilyen hőszivattyús rendszerhez választott egy napelemes rendszert

– fogalmazott Kiss Ernő, aki felhívta arra a figyelmet, hogy most már kötelező a nulla energiaigényű ház építése. Tehát csak olyan ház kap használatbavételi engedélyt, amely a BB kategóriában van, itt az energiafogyasztás éves értékének 81 és 100 kWh/m² közé kell esnie. Egy új ház esetén a napenergiába történő beruházási költség már nem több, mint ha gázfűtést építünk be. Ha pedig egy lakás AA kategóriába esik, vagyis a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb a minősítése, akkor az energiafogyasztási értéke éves szinten már 61 és 80 kWh/m² közé esik.

„Magyarországon van arra lehetőség, hogy a nyáron megtermelt napenergiát, ha nem használjuk fel, visszatápláljuk a villamosenergia-rendszerbe, és éves szinten számolunk el a szolgáltatóval. A családi házakban lakásonként is kialakítható egy ilyen elszámolási rendszer. Sőt, már nem is kell minden lakónak a beleegyezése egy ilyen rendszer kialakításához” – hívta fel a figyelmet az MNNSZ elnöke.

Van más lehetőség is

Azoknak, akik szeretnének megszabadulni a régi konvektoros fűtéstől, de nem tudnak napenergiában gondolkodni, Kiss Ernő azt ajánlja, hogy splitklímákat szereljenek fel. Ezek egyszerűen és olcsón telepíthetők, és teljesen alkalmasak a lakások fűtésére.

Ehhez már lehet igényelni a kedvezményes H tarifát.

Erre a tarifára a hatósági árak 40 százalékkal csökkentett értéke vonatkozik a fűtési szezonban. Így kedvezményesen tudják üzemeltetni a fűtésüket: „A splitkímákat kifejezetten ajánljuk. Ezzel sokkal jobban lehet hűteni-fűteni az ingatlant. Ezt követően meg lehet táplálni H tarifával, vagy akár egy napelemes rendszerhez is lehet csatlakoztatni” – mondta lapunknak Kiss Ernő.

Fő az óvatosság

Egy kilowattnyi napelemrendszer körülbelül bruttó 500 ezer forint körül van az MNNSZ elnöke szerint. Ezzel pedig 1100 kilowattóra energiát lehet megtermelni, „egy átlagos családi házat pedig egy 8 kilowattos napelemes rendszerrel szoktak tervezni. Ez durván 4 millió forintos beruházás jelent, ami egy komplett családi ház energiaigényét fedezni tudja villamos energiai alapon”.

A napelemrendszerekre brutálisan megnőtt az érdeklődés:

Tavaly egész évben 35 ezer háztartásba szereltünk ilyen rendszert, az elmúlt két-három hétben 60 ezer igény érkezett

– mondta Kiss Ernő, aki türelmet kért, és felhívta arra a figyelmet, hogy mindenki csak olyan céget keressen meg, amelyet a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség hitelesített. Hiszen ahogy megnövekedtek az igények, úgy növekedett meg a kóklerek száma is.

(Borítókép: Christian Ender / Getty Images Hungary)