Évtizedek óta nem volt ilyen magas a brit infláció

Az Egyesült Királyságban a fogyasztói árak júliusban az előző év júliusához képest 10,1 százalékkal emelkedtek. Az inflációs nyomás mértéke az energián kívül az élelmiszerárakban is jól tükröződött.

Az Egyesült Királyság júliusi inflációja a vártnál is magasabb lett, és az elmúlt 40 év legmagasabb szintjére emelkedett, fokozva a fogyasztókra nehezedő nyomást, valamint lépéskényszerbe hozva a brit kormányt és a Bank of Englandet – írta meg a Bloomberg.

A brit fogyasztói árindex az egy évvel korábbihoz képest 10,1 százalék lett júliusban, míg júniusban még 9,4 százalékot mértek – közölte szerdán a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal.

A magas infláció elsősorban az energia- és az élelmiszerárak emelkedésének tudható be. Az elemzői konszenzus szerint a Bank of England irányadó rátája 2023 májusára 3,75 százalékra emelkedhet. Ez jövő év májusára 2 százalékponttal magasabb becsült kamatlábat jelentene, mint amennyit az elemzők korábbi becslései feltételeztek.

Az élelmiszerek ára jelentősen emelkedett, különösen a pékáruké, a tejtermékeké, a húsé és a zöldségeké. Az egyéb alapvető cikkek, például az állateledel, a toalettpapír, a fogkefék és a dezodorok áremelkedése is óriási volt júliusban

– mondta Grant Fitzner, az ONS vezető közgazdásza.

Andrew Sentance, a BOE korábbi döntéshozója szerint előfordulhat, hogy az irányadó rátát 3 vagy 4 százalékra kell emelni.

A maginfláció – az energiát, az élelmiszert, az alkoholt és a dohányt nem számítva – júliusban 6,2 százalékra gyorsult, ezzel meghaladta a közgazdászok által várt 5,9 százalékot.

A BOE arra számít, hogy az infláció októberben a 13 százalékot is meg fogja haladni. A Bank of England kormányzója, Andrew Bailey pedig bejelentette, hogy készen áll az újabb kamatemelésre. Az elemzők arra számítanak, hogy a Bank of England szeptemberben újabb 50 bázispontos kamatemelést fog végrehajtani.

A Boris Johnson leváltását szorgalmazók segítséget ígértek azoknak, akik a számláikat nehezen tudják csak befizetni.

Nadhim Zahawi pénzügyminiszter megígérte, hogy a következő kormány lépéseit követően „kő kövön nem marad”.

Az emelkedő infláció még erőteljes bérnövekedés mellett is komoly nyomást gyakorol a reálbérekre. Az energiaszámlák októberi emelkedésével a helyzet pedig csak még rosszabb lesz

– mondta Mike Bell, a JP Morgan Asset Management világpiaci stratégája.

Az elemzők egyre pesszimistábbak az Egyesült Királysággal kapcsolatban, és az emelkedő árak miatt a recesszió kockázatát a korábban feltételezetteknél most sokkal valószínűbbnek gondolják. A BOE arra számít, hogy a negyedik negyedévben recesszió kezdődik, amely 2024 elejéig tart.

A brit jegybank arra számít, hogy az infláció még idén meghaladhatja a 13 százalékot. Ez a legrosszabb áremelkedéssel kapcsolatos adat lenne 1980 szeptembere óta, amikor Margaret Thatcher kormánya a bér-ár spirál megállításán dolgozott.

Bailey Oroszországot hibáztatta a földgázszállítások leállításáért, mert az szerinte egész Európában a villamos energia árának emelkedéséhez vezetett, valamint a magas inflációért is az oroszokat nevezte meg felelősnek. A BOE augusztusi előrejelzésében majdnem a májusi szint duplájára rúgó határidős gázárak szerepelnek.

Az áruk és szolgáltatások ára egyre csak növekszik, és ez Nagy-Britannia-szerte arra készteti az embereket, hogy a munkaadójuktól magasabb béreket követeljenek. A vasúti dolgozók újabb sztrájkot terveznek ezen a héten, a tanárok, ügyvédek és ápolónők pedig saját tiltakozásukat készítik elő.

Az inflációtól megtisztított reálbérek a júniussal záruló 3 hónapban 3 százalékkal csökkentek, ami a 2001-től vezetett nyilvántartás alapján abszolút rekord.

A megélhetési költségek növekedése most nagyon is fájó mind a háztartások, mind a vállalkozások számára, ezért a jelentős energiaszámlákkal rendelkező, de annak kiszolgáltatott csoportoknak konkrét segítségre van szükségük

– mondta Alpesh Paleja, a Brit Iparszövetség vezető közgazdásza.

(Borítókép: Karol Serewis / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)