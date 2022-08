A svájci frankhoz képest új mélypontot ütött a forint!

A Magyar Nemzeti Bank csütörtöki tenderén nem változtatott az egyhetes betéti ráta 10,75 százalékos szintjén, a forint pedig elkezdett gyengülni, és a nap elejétől 15:50-ig a főbb devizákkal szemben 1 és 1,7 százalék közötti értékvesztést szedett össze. A svájci frank csütörtökön újabb történelmi csúcsra is került, hiszen az árfolyama 15:50-kor a 422,46 forintot is elérte. 15:50 után a forint komoly erősödésbe kapcsolt, és 16:25-ig a napközbeni esés jelentős részét le is dolgozta.