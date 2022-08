Mire érdemes fordítani a kamatmentes Babaváró hitelt?

A Babaváró egy legfeljebb 10 millió forint összegű támogatott hitel, amelyhez a futamidő alatt született gyermekek után kamattámogatás és tartozáselengedés, valamint törlesztési moratórium is kapcsolódhat.

A kölcsön az első 5 évben kamatmentes, ha ezen időszak alatt születne az igénylőknek egy gyereke, akkor az ingyenesség a futamidő végéig megmaradna.

Ha megszületik a futamidő alatt a második baba is, akkor elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát.

A harmadik gyermek érkezésekor pedig elengedik a teljes aktuális tartozást, vagyis a kölcsön megszűnik.

Az első és a második baba érkezésekor kérelmezheti mindemellett az igénylő a törlesztési kötelezettség 3 éves szüneteltetését, ezen időszak alatt nem kell fizetni a kölcsön után semmit.

Ráadásul a hitelhez nem szükséges ingatlanfedezet, vagyis azok is élni tudnak ezzel a lehetőséggel, akik nem rendelkeznek saját lakóingatlannal. Természetesen számos feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy a kedvezmény ténylegesen kihasználható legyen. Bárki ellenőrizheti a Bankmonitor Babaváró kalkulátorával azt, hogy megfelel-e az előírásoknak.

De mire érdemes a felvehető 10 millió forintot fordítani? Erre van egy egyszerű válasz: a kölcsön szabad felhasználású, vagyis arra költheti el a kapott pénzt az adós, amire csak akarja. Ez igaz is, ettől függetlenül van néhány olyan felhasználási mód, amely kifejezetten előnyös Babaváró esetében. A Bankmonitor szakértői ezek közül négyre hívják fel a figyelmet.

1. Hitelkiváltással lecserélhető a meglévő kölcsön kamatmentesre

Hitelkiváltásnak azt nevezik, ha egy új hitelből teljes egészében előtörlesztenek egy meglévő kölcsönt. A továbbiakban pedig már csak az új hitelt kell tovább fizetni az új szerződésben foglalt feltételek mellett. A kamatmentes Babaváró hitelből gyakorlatilag bármilyen meglévő tartozást érdemes előtörleszteni, ezzel a lépéssel érdemben csökkenhetnek az adós kiadásai.

Egy 10 millió forint összegű, 5 százalékos kamatozású, 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztőrészlete 66 ezer forint, ezzel szemben a Babaváró kölcsönnel kezdetben nagyságrendileg 46 ezer forintot kell fizetni. Egy ilyen lakáshitel kiváltásával két évtized alatt több mint 5 millió forintot lehet spórolni.

A klasszikus hitelkiváltási folyamat egyik nagy előnye, hogy a bank a bírálat során a kiváltandó kölcsön törlesztőrészletével nem kalkulál. Ez akkor lehet lényeges, ha az adós jövedelme nem bírná el a két kölcsön törlesztőrészletét együttesen. Fontos tudni, hogy ezen klasszikus hitelkiváltási folyamat mellett csak néhány banknál lehet igényelni Babavárót. Ilyen pénzintézet a CIB Bank, az ERSTE Bank, K&H Bank, MagNet Bank, OTP, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank. Ezeknél a pénzintézeteknél is eltérő lehet a kiváltható kölcsönök köre.

2. Lakásvásárlásnál az önerőt is kiegészítheti

Ugyan szabad felhasználású konstrukció a Babaváró, mégis szokás a lakástámogatások között is emlegetni. Ennek az az oka, hogy a legtöbb fiatal pár valamilyen lakáscéljának megvalósítására fordítja a kapott összeget.

Két nagyon komoly előnye is lehet annak, ha a Babavárót lakásvásárlásra használják fel. Egyrészről nem lesz akkora havi kiadása a vásárlóknak. A Babaváró helyett ugyanis jó eséllyel valamilyen másfajta hitelt igényelne a család, amelynek a törlesztőrészlete biztos meghaladná a kamatmentes kölcsönre fizetendő összeget.

A Babaváró hitelhez nem szükséges ingatlanfedezet, éppen ezért részben kiegészítheti, pótolhatja a vásárláshoz szükséges önerőt is. Ez ugye akkor lényeges, ha lakáshitelre is szüksége van a családnak a vásárláshoz. Az irányelvek alapján a kölcsön 75 százaléka támogatásnak, míg 25 százaléka jelzáloghitelnek minősül az önerő számításának szempontjából. A vizsgálat során pedig a jelzáloghitel-igénylést megelőző 90 napon belül felvett Babavárókat kell számításba venni. Illetve ezt az eljárást kell követni a jelzáloghitel jóváhagyását követő 20 munkanapon belül igényelt Babavárók esetében is. Az MNB körlevele erről az alábbiakat tartalmazza:

„Jelen vezetői körlevél szerinti bővített kitettséggel számított fedezeti arány számlálójának meghatározásánál az MNB elvárja, hogy a pénzügyi intézmény a babaváró kölcsön legalább 25 százalékával növelje a lakáscélú jelzáloghitel összegét, amennyiben a jelzáloghitel adósai/hiteligénylői a lakáscélú jelzáloghitel bírálatát megelőző 90 napban kötöttek szerződést Babaváró kölcsön felvételére, illetve a lakáscélú jelzáloghitel igénylésére vonatkozó hitelbírálati döntést követő 20. munkanapon belül részükre Babaváró kölcsön került jóváhagyásra az adott pénzügyi intézménynél.”

De mit is jelent ez? Ha a család 40 millió forintért szeretne lakást vásárolni, akkor a jogszabály alapján a banktól legfeljebb a vételár 80 százalékának megfelelő összeget, jelen esetben 32 millió forint lakáshitelt kaphat. Vagyis minimum 8 millió forint önerő szükséges a vásárláshoz.

Ha a Babavárót is kihasználja a vevő, akkor a maximális 10 millió forintból 2,5 millió minősülne ingatlantehernek, azaz ennyivel kevesebb, összesen 29,5 millió forint lakáshitel igényelhető. A 29,5 millió forint mellé jön a 10 millió forint Babaváró kölcsön, vagyis ténylegesen a vásárláshoz már csak 500 ezer forint saját megtakarítás szükséges.

3. Lakásfelújítás a rezsi emelkedése ellen

A rezsiszabályok változása miatt számos háztartás kiadása érdemben emelkedhet augusztustól, ezt megelőzendő, sokakban felmerült otthonuk korszerűsítése. Az energiahatékonyság fokozásával az életminőség javítása mellett érdemben csökkenhet a rezsi összege is.

A nyílászárók cseréjével, az épület szigetelésével, a tető felújításával, a fűtés korszerűsítésével jelentősen mérsékelhető egy ingatlan gáz-, villanyfelhasználása. Napelem telepítésével pedig gyakorlatilag a háztartás – legalábbis részben – fedezheti saját energiafelhasználását.

Ezek a tételek azonban nem olcsók: a folyamatosan emelkedő alapanyagárak és munkadíjak miatt bizony több millió forintba is kerülhetnek a munkálatok. A hitelkamatok emelkedésével pedig a finanszírozási lehetőségek is eléggé beszűkültek. Ebben a helyzetben lehet nagy segítség a Babaváró, amely kamatmentesen biztosít akár 10 millió forintot a munkálatokra.

Az idei évben a legtöbb korszerűsítési munkálatra felhasználható az Otthonfelújítási támogatás is, amelynek keretében a munkálatok költségének a felét, legfeljebb 3 millió forintot visszatérít az állam. Fontos, hogy ezt gyermeket nevelők tudják kihasználni, vagyis a Babaváró és a lakásfelújítási támogatást azon házaspárok kombinálhatják, akiknek már van gyerekük és a jövően szeretnének még babát.

Több szempontból is nyerőnek tűnik ez a felhasználás: a Babaváró kamatmentes, a rezsiárak emelkedésével pedig az elérhető haszon is folyamatosan nő. Ráadásul a költségek felét még vissza is lehet igényelni az államtól.

4. Autóvásárlás

Az új és használt autók ára folyamatosan emelkedik, a KSH adatai alapján júliusban az éves drágulás mértéke 17,5 és 17,9 százalék volt. Márpedig rövid távon az áremelkedés érdemi lassulására nem lehet számítani.

Nem érdemes haboznia annak, akinek tényleg szüksége van meglévő gépjárműve lecserélésére. Ha nincs elegendő saját megtakarítás, akkor ideális lehet a Babaváró kölcsön, amelyből kamatmentesen meg lehet finanszírozni a vásárlást.

Az eddigi áremelkedést alapul véve egy 10 millió forint értékű autó 11,7 millió forintba fog kerülni egy év múlva. A Babaváróra viszont összességében a 20 év alatt 10,6 millió forintot kell visszafizetni. Vagyis a jelenlegi gazdasági környezetben elég komoly előnyt jelenthet a gyorsaság. De mindenki tartsa szem előtt, akkor vásároljon, ha ténylegesen szüksége van a kinézett árura, szolgáltatásra.

