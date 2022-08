A 2008-as válságnál is nagyobb csődhullám söpörhet végig Magyarországon

A fő kérdés az lesz, hogy a recesszió mennyi ideig fog tartani. Mivel ez a válság kivétel nélkül mindenkit érint, ezért az általános fogyasztási kereslet visszaesése miatt pesszimista a bekövetkező csődök számában. Úgy gondolja, hogy a 2008-as válságnál is jóval nagyobb csődhullám sújtja majd a magyar vállalkozói szektort. A kulcskérdés az lesz, hogy egy vállalkozás mennyi tartalékot tudott ezidáig felhalmozni − mondta el Zavagyil Zoltán a BDO Pénzügyi Tanácsadó Zrt. befektetési igazgatója, válságkezelési szakértő a Menedzsment Fórumnak adott interjújában.

Hozzátette, hogy

a fentiek mellett a tömeges csődhullám nagysága függ a hitelezők, a finanszírozók pénzügyi helyzetétől is. Egy vállalkozás megmaradása vagy csődbemenetele szempontjából az is nagy kérdés lesz, hogy a banki szektort milyen állapotban találja a válság. Valószínűsítem, hogy a bankok a növekedő kockázatok miatt szigorítják a monitoring rendszerüket. Ők is félnek egy tömeges csődhullámtól, ezért jóval szigorúbb követeléskezelésre rendezkednek be, ami megint nem a sikeres reorganizáció malmára hajtja a vizet.