Állandósulhat az üzemanyaghiány a magyar kutakon

A júliusi üzemanyag-fogyasztási adatok nem mutatnak drasztikus visszaesést, bár a gázolaj esetében már tapasztalható némi csökkenés. Ez annak számlájára írható, hogy a külföldi teherfuvarozóknak piaci áron kezdték adni ezt az üzemanyagtípust. Elképzelhető, hogy a céges autók piaci áron történő tankolása is némileg csökkenti majd a keresletet, olvasható az mfor.hu cikkében.

A cégautókat érintő kormányzati döntés a benzin esetében jelentősebb forgalomcsökkenést idézhet elő, mint a gázolajnál. De a benzin esetében is elmondható, hogy a piaci árra átterelt forgalom kevés ahhoz, hogy az ellátási problémák megoldódjanak. Ami látszik, hogy továbbra is nagy a kereslet az üzemanyagok iránt, amit a Dunai Finomító egymagában nem biztos, hogy ki tud elégíteni. Ráadásul az augusztusi leállást követően októberben „csökkentett üzemmódra” vált a finomító egy újabb karbantartás miatt, így a termelés drasztikusan visszaesik, a normál működésnek csupán a harmadát éri el.

Nagy baj esetén a kormány hozzányúlhat a stratégiai tartalékokhoz, ám a szakértők arra figyelmeztetnek, a mostani bizonytalan gazdasági helyzetben ez túlságosan kockázatos lépés lenne. A Mol hosszú hónapok óta szorgalmazza az árstop eltörlését, de eddig csak azt tudta elérni, hogy kicsit megpiszkálják a rendszert. Az üzemanyaghiányt a kereslet visszafogásával és az import felpörgetésével lehetne orvosolni, írja az mfor.hu.

Csakhogy az olajvállalatoknak egyelőre nem éri meg a Magyarországra történő behozatal. Az árstop miatt az importőrök jelentős veszteségeket szenvednének el, ha behoznák és itt értékesítenék az üzemanyagot. A kedvezményes tankolás eltörlése után sem lehetne azonnal felsóhajtani, gázolajból ugyanis Európa eddig is importra szorult. A Nyugat-Európába beérkező szállítmányokat jó eséllyel fel is használnák a nyugati országok. További gond, hogy a nagy aszály miatt csökkent a folyók vízszintje, így a folyami hajók most nem képesek más országokba eljuttatni az értékes árut.

Vagyis az autósok kénytelenek lesznek nagyon odafigyelni arra, mennyi üzemanyag van a kocsiban, mert korántsem biztos, hogy minden kúton folyamatosan lehet majd üzemanyagot kapni, összegez az mfor.hu cikke.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)