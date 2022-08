Joachim Nagel, a német jegybank elnöke egy német lapnak elmondta, hogy az orosz gázszállítások akadozása miatt a közelmúltban megugrottak az energiaárak. Ezért a német infláció ősszel valószínűleg 10 százalék fölé emelkedik, és ott is marad:

„Az infláció problémája 2023-ban sem szűnik meg. Az ellátási láncok akadozása a szűk keresztmetszetek és a geopolitikai feszültségek miatt valószínűleg folytatódik. Eközben Oroszország drasztikusan csökkentette gázszállításait, a földgáz és a villamos energia ára pedig a vártnál nagyobb mértékben emelkedett” – nyilatkozta a német jegybank elnöke, aki hozzátette, hogy egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az infláció magasabb lesz a korábban prognosztizáltnál.

Lassan minden rekordot megdönt az infláció

További aggodalomra ad okot, hogy a közgazdászok csökkentették a Németország és az euróövezet idei növekedésére vonatkozó becsléseiket, és emelték inflációs előrejelzéseiket. Moszkva pénteken fokozta az energiaárakra nehezedő nyomást azzal, hogy bejelentette, a hónap végén három napra leállítja az Északi Áramlat 1 gázvezetéket – elméletileg ismét karbantartásokat fognak végezni rajta. Eközben a német villamosenergia-árak új rekordot döntöttek:

hétszer magasabbak, mint egy évvel ezelőtt

– ez a gázár meredek emelkedésének tudható be, a gáz ára ugyanis az elmúlt egy év alatt megtízszereződött. A német ipari termelők által felszámított árak 37,2 százalékkal emelkedtek júliusig – 12 hónapos időszakban vizsgálva. Ez a valaha mért legmagasabb emelkedés a német Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint.

A globális szárazság a németeket sem kíméli

A hőhullám és a szárazság miatt a Rajna vízszintje részben a rakodásra alkalmas szint alá csökkent. Ez korlátozza a gyárak ellátását, ami szintén rontja a német növekedési kilátásokat.

Ha a tartósan alacsony vízállás miatt további szállítási problémák jelentkeznek, akkor a második fél év gazdasági kilátásai tovább romlanak. Az energiaválság elmélyülésével a következő télen recesszió valószínűsíthető

– kommentálta az Európát sújtó szárazságot Joachim Nagel, a német jegybank elnöke a Financial Times beszámolója szerint. Szerinte az Európai Központi Banknak (EKB) – ahol a német jegybank elnöke tagja a kamatdöntő tanácsnak – a szeptember 8-i ülésén tovább kell emelnie a kamatlábakat. Joachim Nagel szerint „a magas inflációs ráták mellett további kamatemeléseknek kell jönnie”, ami általánosságban is várható. Ugyanakkor azt is kiemelte, kevés esély van arra, hogy ismét bekövetkezzen a 1970-es évekbeli árbérspirálhoz hasonló esemény.

A növekedés már nem sikerült

A német gazdaság stagnált a második negyedévben, ez volt az egyik leggyengébb teljesítmény az euróövezetben. A múlt hónapban az IMF 1,9 százalékkal 0,8 százalékra csökkentette a jövő évi német növekedésre vonatkozó előrejelzését,

ami a legnagyobb „leminősítés” az összes európai ország közül.

A német infláció a múlt hónapban 40 éves csúcs közelébe, 8,5 százalékra emelkedett. Berlin további segélyeket készít most elő a megélhetési költségek növekedése miatt. A kormány által az energiaválság kezelésére júniusban hozott korábbi intézkedések közül több – többek között az üzemanyagadó csökkentése – a jövő hónapban lejár. Nemzetközi elemzők szerint ha nem folytatják vagy növelik a támogatásokat, akkor a háztartások és a vállalkozások kiadásai tovább emelkednek.

