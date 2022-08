Görögország végre lezárhatott egy válságot

Szombaton véget ért az uniós pénzügyi gyámság Görögország felett, miután Athén kilépett a megerősített felügyeleti keretből, melynek részeseként az elmúlt időszakban negyedévente uniós ellenőröket fogadott – írta az Euronews. „Az elmúlt három év gyakorlatilag az elmúlt 12 év tanulságaira adott válasz. A tapasztalataink kijelölik az utat, hogy soha, de soha ne térjünk vissza ahhoz, amit átéltünk, és alakítják az öntudatunkat. Arra ösztönöznek bennünket, hogy egységesen, az igazsággal és realisztikus módszerekkel felvértezve, nem pedig hazugságokkal és könnyű megoldásokkal haladjunk előre. Egy olyan úton, amely ugyan hibákkal járhat, de biztosan nem rossz út” – értékelt a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz.

Az uniós küldöttség rendszeresen ellenőrizte, hogy a görög kormány által vállalt strukturális reformok végrehajtása hol tart, és lehetőség szerint próbálták még idejében azonosítani az esetleges kockázatokat. Miután a görög kormány a legtöbb vállalását teljesítette, a továbbiakban nem tartják szükségesnek a rendszeres felügyeletet.

Így Athén sokkal szabadabban alakíthatja a gazdaságpolitikáját. A görög gazdaság a 2010-es évek nagy részében válságban volt, az uniós keretrendszert azért vezették be, hogy a kilábalás tartós legyen. Görögország egyébként eleve azért került baja, mert a 2008-as válság kirobbanása előtt a GDP-arányos államadóssága messze 100 százalék felett volt, elsősorban külföldi befektetők felé. Eleve meghamisított statisztikák alapján vezették be az eurót is. Mindez pedig az amerikai jelzálogpiaci kötvények bedőlése nyomán kirobbant hitelválság elszabadulása után azzal fenyegetett, hogy a görög gazdaság csődbe megy. Az pedig magával rántotta volna az eurót is, ezért Görögország több uniós mentőcsomagot is kapott, amelyért cserébe a mediterrán államtól a német költségvetési fegyelmet és szigort várták el.