Megerősítik az amerikai adóhivatali épületek biztonságát

Az amerikai adóhivatal (IRS) vizsgálja, hogyan lehetne fokozni létesítményei védelmét, miután a munkatársak egyre komolyabb fenyegetéseket kezdtek kapni azt követően, hogy Joe Biden klímavédelmi akciócsomagjának részeként 80 milliárd dollárra emelték a hivatal éves költségvetését annak érdekében, hogy visszaszorítsák az adóelkerülést. Ez azonban olyannyira heves reakciókat váltott ki a republikánusok körében, főleg azután, hogy különféle összeesküvés-elméletek is elkezdtek terjedni – köszönhetően többek között néhány zavarosban halászó trumpista politikusnak is –, hogy az adóhivatal vezetője kénytelen volt körlevélben felszólítani a dolgozókat, hogy bármilyen fenyegetést is kapnak, azonnal értesítsék a vezetőséget – írta a Financial Times.

Charles Retting, akit még Donald Trump nevezett ki az IRS élére, azt írta az adóhivatali dolgozóknak, hogy átfogó felülvizsgálatot végeznek a meglévő biztonsági és védelmi intézkedésekről. Beleértve különféle kockázat- és fenyegetésértékeléseket, a korlátozás alá eső területek kijelölését, a külső világítást, a létesítmények bejáratai körüli biztonság és egyéb különböző védelmi intézkedések ellenőrzését.

Noha a 700 milliárd dolláros klíma-, adó- és egészségügyi törvényjavaslat részeként kapott többletfinanszírozás részeként megemelt adóhivatali költségvetéssel kapcsolatban a pénzügyminiszter, Janet Yellen egyértelműen utasította Rettinget, hogy a többletforrásokat nem használhatja az évi 400 ezer dollárnál kevesebbet kereső háztartások ellenőrzésére, a republikánusok kitartóan támadják az intézkedést. Amelytől egyébként az adóelkerülés visszaszorítását, az ország adóbevételeinek növelését várja a demokrata kormányzat.

A republikánusok továbbra is kitartanak amellett, hogy szerintük az alacsonyabb jövedelmű háztartások és a kisvállalkozások lesznek az ellenőrzések fókuszában. Chuck Grassley, Iowa republikánus szenátora a hónap elején a Fox News műsorában még azt is felvetette, hogy az adóellenőrök akár erőszakhoz is folyamodhatnak. Úgy fogalmazott:

lesz-e olyan csapásmérő egységük, amelyik már megtöltött AK–15-ösökkel megy be, készen arra, hogy lelőjön néhány iowai kisvállalkozót?

Az adóhivatal vezetője mindenesetre szeretné elkerülni, hogy a dolgozókat a közösségi médiában keringő fenyegetések miatt fizikailag is bántalmazzák.