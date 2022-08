Újra jöhet a vasárnapi boltzár

Az ügyről nyilatkozó szakszervezeti vezető szerint a munkavállalók mellett a munkáltatók is jól járnának a döntéssel, hiszen ilyen rezsiárak mellett nekik is számít, hogy hetente fél nappal többet kell-e fűteni vagy akár csak világítani.

Az elszabadult áram- és gázárak miatt ma már a teljes vasárnapi boltzár is indokolt lenne, de maradunk az eredeti célkitűzésnél, hogy a hét hetedik napján délben húzzák le a rolót az áruházak

– nyilatkozta a Világgazdaságnak Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke.

Mivel ők egy érdekképviseleti szervezet, ezért számukra az a legfontosabb, hogy a munkavállalóknak mi a legjobb, de figyelembe kell venni a rezsiválságot is, főleg az őszi-téli időszakban – tette hozzá. Főként arra kell tekintettel lenni, hogy mekkora költségcsökkentő lehetőséggel bír heti fél nap egy kereskedelmi vállalkozásnak.

Emellett pedig továbbra is a kereskedelmi szektorra jellemző leginkább a munkaerőhiány, ezért a vasárnap déli boltzár a munkaszervezésre, a hétvégi műszakok beosztására és az azok után járó pótlékok kifizetésére is hatással lehet.

Nem akarják, hogy politikai kérdéssé váljon

Karsai Zoltán szerint több párt is felkereste a szervezetet, de minden megkeresést elutasítottak. Mint mondja, el szeretnék kerülni, hogy a részleges vasárnapi boltzár ügye politikai kérdéssé váljon. A szakszervezet online kérdőívét eddig is több ezren kitöltötték már, szeptembertől azonban papíralapon is folytatódik az aláírásgyűjtés a kereskedelmi egységeknél – ettől érdemi áttörést vár a szervezet.

Minél nagyobb az ügy támogatottsága, annál hamarabb kerülhet a döntéshozók elé a vasárnapi boltzár – vélekedett a szóvivő. Ha év végéig sikerülne véghez vinni, január 1-jével életbe tudnák léptetni az új rendszert. Egyes üzletek ugyanakkor nyilvánvalóan kevésbé érdekeltek a részleges vasárnapi boltzár bevezetésében, mert „a műszaki cikkek értékesítésének aligha a vasárnap délután a csúcsidőszaka, ellenben például a barkácsáruházaknál rendszerint erős a hétvégi forgalom” – tette hozzá Karsai Zoltán.

