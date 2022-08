Az Agrárminisztérium államtitkára elmondta, mi a kormány egyik legfontosabb feladata

A hazai élelmiszerlánc az eltelt hónapok nehézségei ellenére a világjárvány idején is bizonyította felkészültségét, teljesítőképességét és biztonságos működését, ami a hazai vállalkozások és a Nébih példás együttműködésének is köszönhető – jelentette ki Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.