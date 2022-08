Nagyot drágult a gáz és az áram Európában, rendkívüli lépéssel válaszolhat az unió

A Bloomberg szerint már az utóbbi heteket nézve is rendkívüli mértékben kilőttek az energiaárak, nem utolsósorban amiatt, hogy az oroszok csökkentették az Európába exportált gáz mennyiségét. Emiatt Csehország – amely jelenleg az Európai Unió soros elnökségét tölti be – felvetette, hogy

európai szinten árstopot vezetnének be az elektromos áramra.

Jozef Sikela cseh ipari miniszter azt mondta: fennáll a lehetősége, hogy a közeljövőben rendkívüli találkozóra hívják össze az unió energiaügyi minisztereit, ahol erről az intézkedésről tárgyalnának. „Ha adva van egy európai piac és egy egész Európát érintő probléma, akkor a legegyszerűbb megoldás az, ha európai szinten keressük a megoldást is” – érvelt a miniszter.

Az utóbbi napokban már az Európai Bizottság is jelezte, hogy meg kell vizsgálni egy uniós árstop bevezetésének lehetőségét – bár ők nem az áram, hanem a gáz esetében szabnának plafont. De nemcsak uniós, hanem tagállami szintén is felvetődnek hasonló intézkedések: a minap például Ausztriában jelentették be, hogy ősztől várhatóan hatósági árat vezetnek be az elektromos áramnál.

Csütörtökön újabb szintre lépett a gáz és az áram ára

A Portfolio beszámolója szerint az utóbbi napokban is jelentős áremelkedés volt megfigyelhető: csütörtökön a legközelebbi lejáratú, szeptemberi jegyzésű gáz ára a holland tőzsdén meghaladta a háromszáz eurós lélektani határt. Mindeközben az októberi 315, a novemberi lejáratú gáz már 320 euró körül jár megawattóránként.

ráadásul a gáz magával húzza az elektromos áramot is az áremelkedésben.

A magyar áramtőzsdén például az úgynevezett zsinórtermék ára sorozatban a harmadik napja hatszáz euró felett jár, ami a gyakorlatban 250 forint/KWh körüli árat jelent a fogyasztóknak. Ráadásul az egész energiapiac a szétesettség jeleit kezdi mutatni, egyre kiszámíthatatlanabbak az árak, és a piac szinte csak a rossz hírekre reagál az újabb és újabb áremelkedéssel – írta a Portfolio.

