Megszerezte a létesítési engedélyt Paks 2

A Paksi Atomerőmű új blokkjainak megvalósítása a következő szintre lépett, mivel a projekt már létesítési engedéllyel is rendelkezik az 5-ös és a 6-os blokk biztonsági övezetének kijelölése után.

Mint azt lapunk megírta, egy új kormányrendelet szerint a Paksi Atomerőmű új blokkjainak megvalósításában segédkező nem uniós állampolgárok foglalkoztatásához nem szükséges külön engedélyt kérni.

„A paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok biztonsági övezetének kijelölése” – derült ki az Országos Atomenergia Hivatal augusztus 25-i határozatából. Ez azt jelenti, hogy a két blokk megkapta a létesítési engedélyt.

Magyarország már négy évtizede használ nukleáris energiát, és emiatt építi meg Magyarország Paks 2-t is. Szijjártó Péter augusztus elsején az ENSZ New York-i közgyűlésén hangsúlyozta: biztosítani kell, hogy a nukleáris energia használata ne essen semmilyen nemzetközi szankció hatálya alá, és azt is, hogy ne legyen korlátozva semmilyen, ezt a területet érintő nemzetközi együttműködés sem.

Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy a Paks 2 projekt összhangban van a nemzetközi biztonsági előírásokkal, és ugyanezt várják el minden más országban végrehajtott projekttől is. Hozzátette, hogy a szabályozások betartatásában a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (IAEA) van a legfontosabb szerepe, de Magyarország is készen áll arra, hogy kivegye a részét „ebből a közös erőfeszítésből” – mondta a külügyminiszter a beszéde végén.

Legutóbb májusban számolt be előrehaladásról Szijjártó Péter külügyminiszter, akkor úgy fogalmazott: „Az új kormányzati struktúrában azt a feladatot is kaptam, hogy gyorsítsam fel a paksi beruházást. Nos, itt az első jó hír (jellemző módon a levegőben érkezett, úton India felé, valahol a török légtérben): megkaptuk a résfalra vonatkozó építési engedélyt”.

