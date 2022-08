Gulyás Gergely: Az ellenzék hibája, hogy hajlik a valóság tagadására

A Tranziton – ami a Kommentár Alapítvány rendezvénysorozata – délelőtt Szijjártó Péter azzal kezdte beszédét, hogy „talán nem túlzás azt állítani, egészen más világot élünk, mint az egy évvel ezelőtti rendezvény idején. Természetesen az, hogy most teljesen más világot élünk, nem teszi teljesen zárójelessé az akkor elmondottakat”. Ahogy arról beszámoltunk, előadásában a miniszter kiemelte, hogy „Magyarország jól áll, mert régóta nevén nevezi a problémákat, őszintén, világosan és tisztán beszél a világgal szemben álló kihívásokról”.

Ezt követte szombaton Gulyás Gergely és Gelencsér Ferenc „Ki a jobb, és ki a bal” című vitája, amit Kárász Róbert, az ATV műsorvezetője moderált. A vita kezdetén Gulyás Gergely az önazonosság meghatározásával kapcsolatosan azt mondta: nem gondolja azt, hogy jobboldali lenne a Momentum, ám azt sem gondolja, hogy baloldali lenne. A miniszter szerint identitásválsággal küzd a párt. Szerinte nem jobb- vagy baloldali kérdés, hogy a fizetések emelkedjenek. Az ellenzék hibája szerinte az, hogy valóságtagadásra „hajlik”.

A pedagógusok béremelése

„Rendőrök, katonák fizetésemelésére még a válságok idején is szükség van. Jelentős béremelés lesz már most szeptemberben is” – mondta Gulyás Gergely. Erre Gelencsér Ferenc azt kérte a minisztertől, hogy a pedagógusok béremeléséről is ejtsen pár szót. A miniszter erre úgy reagált, hogy jelentős fizetésemelés történt eddig is, de jogosak a követelések a pedagógusok részéről: a tanárok fizetése 2027-ig el fogja érni a diplomás átlagbér 80 százalékát.

a miniszter szerint ha a havi 5 millió forintot kereső két Momentumos képviselő nem tenne azért, hogy ne kapjon pénzt Magyarország, az nagyon sokat segítene.

Erre a Momentum elnöke úgy reagált, hogy évek óta azt mondják, ki kell egyezni az Európai Unióval. „Ha Rómába megyünk, akkor úgy kell viselkednünk, mint a rómaiaknak.” Fehívta a figyelmet arra, hogy több mint 700 képviselő van a parlamentben, ezzel szemben 2 momentumos képviselő van. Minden egyes EU-s döntésről Orbán Viktor és a szakminiszterek is döntenek. „Nem igaz, hogy brüsszeli bürokraták hoznak döntéseket. Megdöbbentő ez a kommunikáció” – mondta Gelencsér Ferenc.

Kisajátítja a nemzetet a Fidesz?

„Én 2010-ben önökre szavaztam” – mondta Gelencsér Ferenc, aki szerint akkor még polgári intellektusú párt volt a Fidesz, szerinte több volt MSZMP-s tag ül most a Fideszben, mint ahány momentumos képviselő ül a parlamentben. A Momentum elnöke szerint kisajátítja a Fidesz a nemzet fogalmát a „Haza nem lehet ellenzékben” szlogen bevezetésével, nemzeti megosztást csinálnak.

Mindannyian a nemzet tagjai vagyunk. Még akkor is, ha az ellenzéki képviselők néha sok mindent megtesznek azért, hogy ezt az állítást ne lehessen tartani. A haza nem lehet ellenzékben – Ön 2010-ben ezek szerint még értette

– utalt arra a szót átvéve Gulyás Gergely, hogy ez a szlogen már 2010-ben is létezett. Az egyszerű KISZ-párttagságot Gulyás Gergely nem ítéli el, a vezetői pozíciókat viszont igen. Alapvetően mindenki KISZ-tag volt, hívta fel erre a figyelmet Gulyás Gergely, majd emlékeztette Gelencsér Ferencet, hogy a KISZ-tagság nem egyenlő azzal, hogy valaki a központi bizottságnak volt a tagja.

Elpazarolt fideszes évek

Gelencsér Ferenc szerint ez a kormány „pontosan olyan, mint a 2010 előtti elődje: hazudott reggel, délben, este”. Hiszen lehetett látni, hogy emelkedés jön a gáz világpiaci árában, így a kormány pontosan tudta, hogy a választások után rezsiemelés lesz. Az EU-tól kaptunk pénzt arra, hogy szigeteljük a „Kádár-kockákat”, így ez egy elvesztegetett évtized volt a Momentum elnöke szerint.

Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy a kormány egy ideig rögzített áron vette a gázt. Azóta növekedett meg a földgáz ára, hogy Brüsszel szankcionálta az orosz nyersanyagokat – holott korábban úgy volt, hogy ezek nem lesznek szankcionálva. Amikor 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, megugrott a gáz ára, majd korrigált a miniszter szerint. Gelencsér Ferenc szerint viszont nem igaz, hogy emelkedtek az árak, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát:

Már előtte is emelkedtek az árak. 66 milliárd forinttal fognak többet fizetni a magyarok a rezsiért. Ezzel párhuzamosan a kormány bejelentkezett egy telekommunikációs vállalatért

– fogalmazott a Momentum elnöke. Erre a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy az „első állítás az, hogy ez nem két különböző gyümölcs, amit próbálunk összehasonlítani, hanem az egyik alma, a másik meg elefánt”. A miniszter szerint ha valami jó befektetés, akkor azt meg kell lépni. Szerinte a stratégiai ágazatokban kellenek a magyar tulajdonok, és ez ügyben lépni kell, még akár hitelből is, hiszen vissza fogja hozni az eredmény a hitel értékét.

Felhívom arra a figyelmet, hogy a Gyurcsány-kormány alatt szociális intézkedéseket hitelből finanszíroztak. Mi ezt a hibát nem fogjuk elkövetni, még az önök biztatására sem. Hitelt fel lehet venni, de kizárólag olyan tranzakcióra, ami az államnak bevételt hoz

– mondta Gulyás Gergely, aki kiemelte, hogy nem lehet a kettőt összekeverni.

Minden egyes adó, amit a kormány kivet, a fogyasztókat terheli

Gelencsér Ferenc azzal kezdené az infláció kezelését, hogy nem emelne adót, ahogy ezt a kormány szerinte számtalanszor megtette: „minden egyes adó, amit kormány kivet, a fogyasztókat terheli” – fogalmazott a Momentum elnöke.

A miniszter szerint a helyzet az, hogy „a bankok, a Mol és egyéb vállalatok olyan pluszösszegeket fizetnek be a költségvetésbe, amikből ki tudjuk fizetni a rezsicsökkentést. Tehát lehet nem adót emelni, de akkor egy átlagos rezsiszámla nem 25 ezer lesz, hanem 320 ezer” – mondta Gulyás Gergely, aki felhívta arra a figyelmet, hogy ki kell javítani a Momentum programját, hiszen ott adóemelés van.

Ezt a Momentum elnöke elismerte. Úgy fogalmazott: ezt revideálnunk kell.

Ám Gelencsér Ferenc válaszában megkérdezte a minisztert, hogy „miért mondták azt, hogy elszabadul a pokol, ha az ellenzék nyerne? Miért mondták azt, hogy az ellenzék adót emelne?”. Erre Gulyás Gergely úgy válaszolt, azért, mert az van leírva a Momentum programjába, hogy az „szja-kulcsot 500 ezer forint felett fel kell emelni 25 százalékra”, ez egy 10 százalékos adóemelést jelentett volna.

Zárásként az atomenergia került szóba: a Momentumnak az álláspontja az, hogy az atomenergia jó, a rossz az, hogy az oroszok építik. Klímabarát, de nem zöld, továbbá nem orosz hitelből, orosz technológiával kellene építeni. Erre Gulyás Gergely úgy reagált, hogy van egy hitelrésze is a helyreállítási alapnak, és „mi szívesen lecseréljük az orosz hitelt egy európai uniós hitelre. Ezt az Európai Bizottságnak jeleztük is”. Ha pedig a miniszter szerint Paks 2-t vizsgáljuk, akkor nincs más technológia, mert az első blokkokat is ők építették. Az áramellátás azért garantált, mert Paks van.