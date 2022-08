A rezsiköltségek átrendezhetik az irodapiacot: ez a jövő?

Június elején, az egészségügyi veszélyhelyzet véget érte után sem tért vissza az élet a járvány előtti rendhez a munkaerőpiacon, mivel a pandémia alatti törvénymódosításoknak köszönhetően hosszú távon is megmarad az otthoni munkavégzés lehetősége. Így a rugalmas feltételek és a hibrid munkarend kialakítása jövőben is a munkaadó és a munkavállaló megállapodásán múlik. Ennek a lehetőségnek bizonyára sokan örültek, csak épp akkor még szó sem volt arról, hogy a kedvezményes villany- és gázár egy bizonyos fogyasztási mennyiség felett augusztus 1-től nem mindenkinek lesz elérhető. A közelmúltig tehát a munkavállalók ritkán törődtek a növekvő energiaárakkal, mivel a bérek jellemzően növekedtek, a rezsiszámlák összege pedig nem változott. A munkáltatók viszont most már érzik, hogy rezsicsökkentés végével a dolgozók inkább visszamennek az irodába, hogy a munkaidő alatt felhasznált energia költségeit a munkaadó viselje – állítja a flex irodákat üzemeltető New Work.

Kihasználatlanok az irodák

Az MNB áprilisi kereskedelmi ingatlanpiaci jelentése szerint bár 2021-ben az irodák iránti teljes kereslet ugyan mintegy 10 százalékkal meghaladta a 2020-as szintet, ugyanakkor 2018–2019-hez képest még mindig 32–40 százalékos volt a visszaesés. Részben amiatt, hogy a szellemi munkakörökben foglalkoztatottak esetében továbbra is 15 százalék körüli szinten volt a távmunkavégzés, szemben a 2020 előtti átlagos 5 százalékkal. Az elemzés szerint a munkaszerződésekben is rögzítendő távmunkavégzés mellett a munkáltatók által biztosított rugalmas vagy hibrid munkavégzés is növeli az irodán kívül dolgozók arányát, ami a 15 százaléknál jelentősen magasabb lehet. Ráadásul tavaly összesen 44 ezer négyzetméter új irodaterületet adtak át, de ezeknek a kihasználatlansági rátája 9 és 10 százalék között ingadozott az év során, végül a második félév új átadásainak elmaradása a rátát 9,2 százalékra csökkentette év végére. Az MNB áprilisi jelentése szerint 2022-re és 2023-ra is jelentős volumenű új átadásokat terveztek a fejlesztők, ami az elmúlt negyedévek keresleti szintjei mellett a kihasználatlansági ráta növekedését vetíti előre.

A rezsicsökkentés részleges kivezetése azonban jelentős hatással lehet az irodapiacra is. Azok a munkáltatók, akiknek hamarosan lejár a bérleti szerződése, az elszabadult energiaárak miatt vagy alacsonyabb rezsiköltségű vagy pedig energiahatékonyabb épületekbe költözhetnek: egy új építésű, energiahatékony irodaház üzemeltetési költsége négyzetméterenként alig haladja meg a 3 eurót havonta, míg egy kevésbé energiahatékony épületé elérheti az 5 eurót – közölte az Index érdeklődésére a New Work. Hozzátéve, hogy azon munkáltatók részére, ahol továbbra is magas a távmunka aránya, jó megoldás lehet, ha az alkalmazottaik egy részét vagy a teljes csapatot szolgáltatott vagy flex irodákba költöztetik. Ezeknél a bérleti feltételek rugalmasak, már másnap rendelkezésre állnak, és szó szerint mindennel fel vannak szerelve (internet, számítógép, telefon, kávéfőző). Emellett a közüzemi költségeket is tartalmazza a bérleti díj, amit ráadásul nem négyzetméterre, hanem munkaállomásonként (azaz per asztal) számolnák. Ez átlagosan havi 200–250 eurós bérleti díjat jelent. Egyelőre kérdéses, hogy Magyarországon mennyire terjed el ez az új irodabérlési lehetőség, de az már érződik a piacon, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet miatt egyre kevesebb cég mer konkrét irodaméretre hosszú távra elköteleződni.

A flex a jövő?

Korábban a flex irodákat elsősorban mikrovállalkozások és kkv-k bérelték a lakásirodák helyett, de mára ez megváltozott: nagy magyar és nemzetközi cégek is gyakran bérelnek ilyen irodát, igaz, ezek jellemzően nem a teljes csapatukat költöztetik oda, hanem csak egy-egy részleget, vagy épp alternatívaként ajánlják fel azoknak a munkavállalóknak, akiknek a flex iroda közelebb van lakhelyükhöz, mint a cég központja, vagy épp alkalmi, napi vagy néhány órás szükségletek szerint növelik a bérelt munkaállomások számát. A New Work és a hasonló szolgáltatók pedig lehetővé teszik, hogy az ügyfelek akár mobilalkalmazáson keresztül is kiválaszthassák, hogy hol, mikor és mennyi időre akarnak dolgozni.

