Évente duplázódik a kereslet, de az idei érdeklődés mindent felülmúl

Miközben az ukrajnai orosz invázió miatt kialakult energiaválság nyomán előreláthatólag folyamatosan csökken az európai műtrágyagyárak kapacitása – akad prognózis, ami már augusztus közepén, az Északi Áramlat 1 leállításáról szóló bejelentés előtt 25 százalékos termeléscsökkenést jelzett erre a szezonra –, az aszály miatt idén komoly bevételkiesést elszenvedett gazdák kezdenek a végképp elszálló és, előfordulhat, hogy hiánycikké váló műtrágyák helyett alternatív tápanyagpótlási lehetőségek után nézni.

Nyolc éve működik az üzem, ezalatt átlagosan évente duplázódott az igény, de most eddig soha nem látott érdeklődést tapasztalunk, és nem csak belföldről. Ezért úgy döntöttünk, hogy két éven belül egy hatmilliárd forintos beruházással megtriplázzuk a kapacitásainkat

– mondta az Index érdeklődésére Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa.

A cégcsoporthoz tartozó Baromfi Coop Kft. által előállított fermentált, granulált baromfitrágya-pellet iránti kereslet jelenleg akkora, a komplex műtrágyák ára pedig olyan ütemben növekedik, hogy a termék már a 400-500 kilométeres szállítás árát is elviseli, így Szerbiába és Nyugat-Szlovákiába is exportálják. A cégvezető elmondása szerint a bővítés nem teljesen saját beruházás lenne, jelenleg várják egy készülő pályázati támogatási konstrukció megjelenését, ami egyébként a szervestrágya-felhasználást segítené elő, és tudomása szerint az ő beruházásuk mellett még 4-5 hasonló üzem létesítésére lenne elegendő. „Terveink szerint jövő nyár közepére már 45-50 ezer, 2024-ben pedig már évi 95-100 ezer tonnányi granulált baromfitrágyát állítunk majd elő” – mondta Bárány László.

Ez durva becslés szerint, ha hektáronként 500-600 kilogrammos kijuttatással számolunk, mintegy 300-350 ezer hektár tápanyagpótlására elengedő. Persze okszerű mezőgazdasági művelésnél az adott terület tápanyagvizsgálatára alapozva és a vetésforgóban következő növények hozamnöveléséhez szükséges dózisokhoz igazítva hoznak tápanyagpótlási döntéseket a gazdák, és ennek alapján vásárolnak is.

Bárány László szerint kellett azért 4-5 év a Közép-Európában egyedülálló – és egyébként a körforgásos gazdaság kritériumainak is megfelelő – üzem beindulását követően, mire a hazai termelők felismerték a termék előnyeit.

Jelesül azt, hogy egyrészt speciális gépek nélkül, a meglévő röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépekkel is kijuttatható, de akár a vetéssel egy menetben is. Másrészt hogy nitrogént, foszfort és káliumot alapból, de a premixekkel takarmányozott csirkék miatt többek között olyan, a növények számára fontos mikroelemeket is tartalmaz, mint a réz, a kén, a kobalt és a magnézium, amiért egyébként, ha bizonyos hatóanyagok túlsúlyára optimalizált összetett műtrágyát vesz a gazda, súlyos százezreket kell még ráfizetni. További előny, hogy mivel szerves trágya, ezért több évig érezteti a hatását, lassabb a feltáródása amellett, hogy javítja a talajéletet is, és ellentétben a műtrágyákkal nem kell tartani a nitrogén gyors kimosódásától egy-egy, nem optimális időben érkező felhőszakadás miatt.

Terveik szerint azért már az idén is bővül a termelés, előreláthatólag 30-32 ezer tonnányi granulált baromfitrágyát gyártanak különböző összetételben a Master Good cégcsoport saját és integrált keltető- és nevelőtelepeiről származó baromfitrágyából. Az integrált telepekről származó trágyáért cserébe jellemzően strerilizált szalmát adnak a partnereknek. A termékkörben van biominősítésű trágyapellet is, ami lényegében azt jelenti, hogy a sterilizált és fermentált baromfitrágyát nem dúsítják tovább más, a szántóföldi vagy kertészeti kultúrák számára hasznos ipari mikro- vagy makroelemekkel, ami például biotermesztésben használható, de vannak nitrogén-, foszfor- és káliumtúlsúlyos dúsított trágyák is, amelyeket jellemzően gyümölcstermesztők vásárolnak.

Az idén nálunk is volt áremelés, így tonnánként 75 ezer helyett átlagosan 85 ezer forintba kerül az alaptermék – mondta Bárány László. Összevetésképp, a valamilyen arányban nitrogént, foszfort és káliumot is tartalmazó, „pétisó jellegű”, földgázból készült műtrágyák drágulásához képest ez az emelés mérsékeltnek mondható, tekintve, hogy azoknál csak az alapanyagként szolgáló földgáz minimum ötszörösére drágult tavaly nyárhoz képest.

(Borítókép: A Baromfi Coop Kft. szervesanyag-kezelő gyára 2019. augusztus 14-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)