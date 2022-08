Rossz hír érkezett a magyarok egyik kedvenc gyümölcséről

Az öntözetlen tőkéken jóval korábban érett be a termés, ráadásul a szőlőszemek sok helyen elmaradnak az átlagos mérettől, és a szüretelhető mennyiség is kisebb a megszokottnál. Ugyanakkor kedvező hatása is volt a pusztító hőségnek: a csapadékos, nedves időjárást kedvelő kártevők kevésbé pusztították az ültetvényeket, mint szokták, írja a Világgazdaság.

A szárazság Franciaországban nagyobb problémát jelentett, mint a spanyol, az olasz és a portugál borvidékeken. Ennek oka, hogy arrafelé a szőlők 10 százaléka öntözött. A szakértők az új szőlőfajták nemesítését javasolják, amelyek jobban alkalmazkodnak a klímaváltozás jelentette kihívásokhoz. A termelők most abban bíznak, hogy ősszel több eső esik, mivel ha tavasszal is tartósan száraz lesz az időjárás, a tőkék kiszáradnak.

Magyarországon sem jobb a helyzet

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) az átlagosnál alacsonyabb szőlőtermést vár, ezért a köztestület szerint indokolt lenne a szőlőárak érdemi emelése.

A szakértők szerint az idei év szőlőtermése várhatóan nem haladja meg a 3,7 millió mázsát, a július végére vonatkozó készletbecslés szerint pedig a pincékben tárolt 2,7 millió hektoliteres bormennyiség jóval alacsonyabb a megszokott borpiaci év végi átlagnál. A HNT ezért legalább 10-20 százalékos termelői szőlőár-növekedést tart indokoltnak, jegyzi meg a VG cikke.