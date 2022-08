Gázhiány lesz, visszamegyünk a múltba – óriási a félelem a németeknél

Robert Habeck német gazdasági miniszter egy panelbeszélgetésen elmondta: Németországnak szembe kell néznie a „keserű valósággal”, hogy Oroszország nem állítja helyre az országba irányuló gázszállításokat. Ez a megállapítás azután hangzott el, hogy a Gazprom közölte: augusztus végén három napra leállítja az Európába irányuló földgázszállításokat az Északi Áramlat gázvezeték nem tervezett karbantartása miatt, és ezzel jelentős nyomást gyakorol a régióra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ugyanezen az eseményen hangsúlyozta: az európai villamosenergia-piac teljes reformját a jövő év elejére megfelelően és technikailag is meg kell valósítani.

Az M1 Híradójában megszólaló német emberek többsége úgy látja: a kormány nem készült fel megfelelően a téli időszakra, és nem tudja pótolni az egyes gazdasági szankciók miatt kieső orosz gázt.

– értékelte a hírműsorban a jelenlegi helyzetet egy német férfi.

Fiete Wulff, a Szövetségi Hálózati Ügynökség szóvivője arról tájékoztatott, hogy legalább 20 százalékkal kellene csökkenteni a gázfogyasztást ahhoz, hogy biztosan minden háztartásban legyen elegendő gáz. Hozzátette: lehetnek gondok az ellátásban. Arra a két kérdésre azonban nem tudott választ adni, hogy hol és mennyi időre lép majd fel hiány. Ez ugyanis attól függ, mennyire lesz hideg a tél.

Most az a legfontosabb, hogy takarékoskodjunk az energiával Németországban, annak érdekében, hogy biztonságosan átvészeljük a telet. A Szövetségi Hálózati Ügynökség számításai azt mutatják, hogyha 20 százalékkal tudjuk csökkenteni a gázfelhasználást, akkor van rá esély, hogy nem következik be fizikai gázhiány. Ennek feltétele az is, hogy tele legyenek a gáztározók, és hogy további importról is gondoskodjunk