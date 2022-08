Nem játék, amivel a katások farkasszemet néznek

Az új adótörvénnyel jelentősen megváltozik azok köre, akik a jövőben katázhatnak. Minden katás vállalkozónak (azoknak is, akik jogosultak az új katára) augusztus 31-gyel automatikusan megszűnik a jelenlegi katás adóalanyisága, és mindenkinek el kell készíteni a záróbevallását – ez alól senki nem képez kivételt. Ezzel együtt határozniuk kell a katásoknak arról is, hogyan, milyen vállalkozási és adózási formában folytatják a jövőben.

Az új katatörvényt a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be a parlamentnek, és július 12-én meg is szavazták a képviselők. Az új jogszabályt Novák Katalin köztársasági elnök július 18-án írta alá. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény szerint minden érintett vállalkozásnak nyilatkoznia kell az adóhatóságnak arról, hogy megfelel-e az új feltételeknek, és kisadózó tételes adóalanyként folytatja-e tevékenységét.

A legjelentősebb változás, hogy a mintegy 450 ezer katás adózó jelentős részének szeptembertől másik adózási megoldás után kell néznie. A kata a továbbiakban csak magányszemélyek számára szolgáltató vagy termékértékesítő főállású egyéni vállalkozások számára lesz elérhető – ez alól kivételt fognak képezni a taxisok.

Adminisztratív munkában volt a leggyakoribb

A Számlázz.hu rendszerében közel 220 000 aktív katás vállalkozás számláz. Tevékenységi körüket tekintve a legnagyobb eloszlásban az adminisztratív és egyéb üzleti tevékenységet és személyi szolgáltatást végző vállalkozók vannak (23 százalék), majd az alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (7 százalék), programozás, információtechnológiai szaktanácsadás (6 százalék), építés (5 százalék), oktatás (4 százalék), humán- és állategészségügy (4 százalék) következik.

AZOKNAK A KATÁSOKNAK, AKIK JOGOSULTAK LENNÉNEK TOVÁBBRA IS A KATÁRA, DE MÉGIS ÁTALÁNYADÓZÁSRA TÉRNEK ÁT, AZ ÁTTÉRÉS BEJELENTÉSÉNEK HATÁRIDEJÉT KITOLTÁK AUGUSZTUS 31-RŐL OKTÓBER 31-RE.

Az egyes adózási formák választása esetén különböző bejelentési határidőkkel kell számolniuk a vállalkozóknak. Ha nem döntenek másképp, vagy nem teszik meg a szükséges nyilatkozatokat, egyéni vállalkozóként automatikusan a vállalkozói személyi jövedelemadó hatálya alá kerülnek. Ha pedig társas vállalkozás lesz a választás a kata után, akkor a társasági adó szerint kell megfizetniük az adókötelezettségeiket.

Sokan nem tudják, hogyan tovább

A Számlázz.hu több mint hatezer fő megkérdezésével készített kutatásából kiderült, hogy csupán a jelenleg katázók egytizede lesz katás a jövőben is, 43 százalék átalányadózásra térne át, hat százalék pedig új cég alapítását tervezi.

NAGYJÁBÓL 65-75 SZÁZALÉK A KÖNYVELŐTŐL VÁR SEGÍTSÉGET.

A kutatásból kiderült, hogy a legnagyobb bizonytalanság nem is a zárással, hanem a jövővel kapcsolatban van, a záróbevallásról a vállalkozók 45 százaléka nem is hallott a kérdőív kitöltésének időpontjában. A kutatás értelmében a kitöltők 11 százaléka hagyja abba a vállalkozását, és próbál elhelyezkedni a munkaerőpiacon, öt százalékuk úgy válaszolt, hogy másik országban próbál szerencsét.

A kutatás során könyvelőket is megkérdeztek, és a válaszokból kiderült, hogy a vállalkozások 84 százaléka az éves bevallás elkészítésekor fordul könyvelőhöz, nyolcvan százalékuk kér figyelmeztetést az egyes adók befizetéséhez. A változások hírére a katás vállalkozók 75 százaléka számára a könyvelő véleménye a legfontosabb a megfelelő adózási forma kiválasztásakor, és a könyvelők tapasztalatai szerint mostanában a katás vállalkozások 92 százalékban azzal kapcsolatban érdeklődnek náluk, hogy hogyan tudják a jövőben folytatni a tevékenységüket. Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője lapunknak ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy

a Számlázz.hu rengeteg katás mikrovállalkozás partnere. Ismerjük őket. Tudjuk, hogy milyen nehéz körülmények között kell most dönteniük a folytatásról, ezért kötelességünknek érezzük egy olyan felület létrehozását, ahol minden információt egy helyen megtalálnak az érintettek.

Az ügyvezető kitért arra is, hogy az eddigi visszajelzésekből, kutatási eredményekből és piaci adatokból látják, hogy sokan átalányadózásra váltanak a jövőben. Ez más adózási formáknál egyszerűbb, ám eléggé összetett, így hatalmas szerepe van egy olyan, automatizmusokra épülő digitális eszköznek, amely a vállalkozók és a könyvelők számára is támogatást nyújt az átalányadózáshoz „A könyvelőknek is nehéz dolguk van a kapacitáshiány miatt, illetve azért, mert az átalányadózás merőben más szaktudást igényel, mint a katához kapcsolódó feladatok.”

Többek között ezért is fejleszt a Számlázz.hu egy új, teljes körű átalányadó-megoldást, amely ősztől az alábbiakra lesz képes: a fizetendő terheket pontosan kiszámolja és ábrázolja, alanyiadómentes-keretet számít (ennek átlépése az egyik legnagyobb kockázat a vállalkozóknak), automatikus bevételi nyilvántartást vezet, utaláskönnyítő funkcióval segít eleget tenni a fizetési kötelezettségeknek, és nem utolsósorban a havi bevalláshoz szükséges fájlt is pontosan előállítja.

