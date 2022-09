Rekordnyereséget termelt a Gazprom, 1,21 billió rubelt kap az orosz állam

A The Guardian szerint az idei első félévben a Gazprom – amelyben 49,3 százalékos tulajdona van az orosz államnak – összesen

2,5 billió rubel (átszámítva 16,67 billió, vagyis 16 670 milliárd forintnyi) tiszta nyereséget hozott össze, ami rekordnak minősül.

A soha nem látott nyereség azzal magyarázható, hogy az olaj és a gáz ára is az egekbe repült az utóbbi hónapokban. A Gazprom vezérigazgató-helyettese, Famil Szadigov az eredményt úgy kommentálta, hogy mindezt „a szankciós nyomás és a kedvezőtlen külföldi környezet ellenére” sikerült elérnie a Gazprom-csoportnak.

A The Guardian szerint a Gazprom vezetősége már döntött arról is, hogy a profit nagy részét osztalékként kifizetik a tulajdonosoknak,

Ezáltal pedig az orosz állam 1,21 billió rubelhez (körülbelül 8,07 billió forinthoz) fog jutni.

A brit lap szerint az, hogy az orosz állam ekkora osztalékot tehet most zsebre, jelzésértékű a tekintetben is, hogy mennyire hatásosak a nyugati szankciók. Felidézték: bár az Európai Unió és az Egyesült Királyság lépéseket tett az Oroszországból érkező olaj- és gázimport visszaszorítása érdekében, az oroszok erre azzal válaszoltak, hogy növelték az ázsiai országba irányuló exportot. Mindeközben pedig a Gazprom már most is egyre kevesebb gázt szállít Európába, ennek következtében a nemzetközi piacokon még tovább nőtt a gáz ára.

Közben az Északi Áramlat még mindig áll, folytatódik a gázvita

Szerda hajnalban (legalább) három napra leállt a szállítás az Északi Áramlat 1 gázvezetéken. Az oroszok arra hivatkoztak, hogy javításokat kell végrehajtaniuk a vezetéken, ahol az utóbbi hónapokban már így is csak a szokásos mennyiség töredékét szállították le.

Ráadásul az oroszok eközben azzal fenyegetőznek, hogy még tovább csökkentik az export volumenét. A legnagyobb francia gázszolgáltató vállalat, az Engie ugyanis a napokban bejelentette, hogy a Gazprom közölte velük:

szeptember 1-jétől egyáltalán nem szállítanak gázt nekik.

A Gazprom ezzel összefüggésben arra hivatkozik, hogy a francia vállalat nem fizette ki a júliusi gázszállítások ellenértékét, miközben az Engie azt állítja: az, hogy a Gazprom idén júliusban kevesebb gázt szállított le, komoly anyagi veszteséget eredményezett nekik, és ezért fizettek – a veszteség egyfajta „kompenzációjaként” – kevesebbet a júliusi szállításokért.

A vitától függetlenül annyi biztos, hogy Európában egyre súlyosabb az energiaválság, és emiatt az Európai Unió már rendkívüli lépésekre készül. Magyarországra viszont a Gazprom még az eredetileg tervezettnél is több földgázt szállít egy új szerződés keretében – legalábbis nemrég ezt állította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

