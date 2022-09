Moszkva nem szállít olajat, ha maximalizálják az árát

A Gazprom energiahordozó visszafogással operáló és az európai, de esetenként a világ földgáz és kőolaj árait sorra történelmi magasságokba lökő, gyakorlatilag háborús fegyverként használt szállítási stratégiája eredményeképp a vállalat rekordnak számító 2,5 billió rubeles nyereséget jelentett. Ami egyúttal rekordnagyságú osztalékot jelent az állam számára is, mintegy 1,21 billió rubelhez (körülbelül 8,07 billió forinthoz) jut így az orosz költségvetés. Ráadásul közeleg az orosz kőolajszállítások felfüggesztésére vonatkozó uniós szankciós lépés határideje is, mégis arra az uniós tagállamok által saját maguknak az átállásra adott haladék az oroszok számára is időt ad alternatív felvevőpiacok kiépítésére. India és Kína is lelkesen vásárolja a diszkonttal adott orosz olajat.

Azt pedig, hogy ez a kapcsolat mennyire gyümölcsöző más területeken is jól példázza, hogy sem az arab olajkartell, az OPEC+, sem pedig a világ két legnépesebb országa nem támogatja egyelőre – legalábbis az oroszok tudomása szerint – azt az amerikai ihletésű elképzelést, amivel tovább szűkítenék az orosz olajexportból származó bevételeket. A G7 országok – Amerika mellett Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Japán és Kanada – pénzügyminiszterei a Bloomberg értesülései szerint pénteken tárgyaltak volna a terv részleteiről, amely eredendően globális felső korlátot szabott volna az orosz olajra, viszont lehetőséget adna vásárlóknak arra, hogy a korlátozott ár mellett továbbra is hozzájuthatnának a kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz – például a finanszírozáshoz és a tartályhajók biztosításához.

Utóbbi azért sem mindegy, mert a tengeri szállítmányok viszontbiztosításában kulcsszereplő cégeket adó Egyesült Királyság, Svájc, és EU azt tervezi, hogy a szankciók részeként megtiltja ezeknek a cégeknek az orosz olajszállítmányoknak nyújtott szolgáltatásokat. Ez pedig már a világ bármely megrendelő országa számára fájdalmas érvágás, bár kétségtelen, hogy orosz és kínai cégek is tevékenykednek ezen a piacon. A Fehér Ház szerint mindenesetre az ársapka hatékony eszköz lehet ahhoz, hogy pénzügyi csapást mérjenek Oroszországra. Ráadásul úgy lehetne tovagyűrűző hatása, hogy egyúttal enyhatheti a piaci hiányt is.

Oroszország leállítja az olaj és olajtermékek szállítását azon országok számára, amelyek úgy döntenek, hogy korlátozzák az Orosz Föderációból származó olaj árát – jelentette be a TASZSZ hírügynökség szerint Alekszandr Novak, a föderáció miniszterelnök helyettese. Amellett, hogy az ársapka ötletét teljes abszurdumnak nevezete, úgy fogalmazott, hogy az ilyen beavatkozások destabilizálhatják az olajpiac belső működési mechanizmusait. Teljesen tönkreteszi a piacot - hangsúlyozta Novak, hozzátéve, hogy az intézkedésért végső soron azok az amerikai és európai fogyasztók fizetnek majd, akik már most is rekordmagas energiaszámlákat fizetnek.