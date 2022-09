A csirke far-hát, a kapitalizmus és a kormány örökös harca

Meglehetősen nehéz feladat összeszedni, pontosan hogyan változtak az árkorlátozó intézkedések az elmúlt bő egy évben, ami nem is csoda, hiszen egy viharvert időszak közepén vagyunk. Az első intézkedések már tavaly novemberben megszülettek, most úgy tűnik, lassan ezeket is kivezetik. Nagy Márton szerda reggel sokat sejtetően hangosan gondolkodott, ez pedig erős üzenet lehet arra, hogy lassan vége az árstopnak.