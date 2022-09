Pécs után Érd is nemet mondott a kormánynak

Érd sem adja át a városi közművagyont a kormánynak – jelentette be közösségi oldalán dr. Keresztes László Lóránt.

Mint azt korábban megírtuk, a pécsi önkormányzat úgy döntött, hogy nem adja át a helyi vízszolgáltatót a kormánynak. A pécsi helyhatóság szerdai közleményében azt írta, „nem él a kormánynak azzal az ajánlatával, amely a gyakorlatban a teljes víziközmű-vagyon, a szolgáltatócég és a víziközmű-ellátással kapcsolatos alaptevékenység átadását jelenti az államnak”.

Pécs után most Érd városa is bejelentette: nem adják át a városi közművagyont a kormánynak. A döntést dr. Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke tudatta közösségi oldalán. „Pontosan az a szűklátókörű, érdekek által irányított erőpolitika vezérli Palkovics László minisztériumának döntéseit az ivóvízellátást biztosító ágazat ügyében, amit az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőinek kirúgása mögött is láttunk” – olvasható a bejegyzésben.

A politikus szerint a szektor óriási bajban van, annyira, hogy nem túlzás azt állítani, hogy középtávon veszélybe került az ivóvízellátás Magyarországon a kormány rossz döntései, elvonásai miatt. A 2010 előtti kormányokat is óriási felelősség terheli a víziközmű-ágazat helyzetéért, de a 2010 utáni Orbán-kormányok elképesztő rombolást végeztek – vélekedett Keresztes László Lóránt.

A most látható zsarolás, államosítás semmiféle megoldást nem hoz. Sőt ez önmagában is rengeteg kárt okoz, hiszen az ivóvízellátás az önkormányzatok kötelező feladata, és tipikusan olyan szolgáltatás, ami a helyi ismeretek, a helyi felelősségvállalás szempontjai, a szubszidiaritás elve alapján sokkal inkább való a helyi lakosság által megválasztott képviselő-testületek illetékességi körébe, mint országos irányítás alá. Jelen folyamat eredményeként ugyanakkor az önkormányzatok statisztaszerepbe kerülnek, miközben a helyi lakosságra jelentős terhet rótt a rendszerek fenntartása

– írja a bejegyzésben. Sok önkormányzatnak azonban nincs más választása, mint hogy átadja vízműveit az államnak.

Mivel a vízművek befagyasztott áron kénytelenek szolgáltatni, az elmúlt évek emelkedő költségeit az önkormányzatok nem tudták beépíteni az árakba, így a koronavírus-járvány után kivéreztetett településeknek nem lesz más választásuk, mint átadni vízműveiket az államnak – erről beszélt Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke az InfoRádiónak.