A tőzsdei árnál kétmilliárddal többet fizethetett a kormány júniusban az orosz gázért

Közel tizedével kapja Magyarország drágábban a gázt Oroszországtól az irányadó tőzsdei értéknél – számította ki a Népszava a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) alapján.

A lap a hivatal külkereskedelmi adatbázisának statisztikái alapján arról számolt be, hogy Magyarország júniusban a holland terméktőzsde irányadó, két hónappal korábbi árához képest közel 8 százalékkal fizetett többet a földgázért.

A KSH-kimutatás alapján elvégzett számítás szerint Magyarország idén júniusban átlagosan 1069 eurót fizetett Oroszországnak a földgáz ezer köbméteréért. A Népszava cikkében megjegyzi: mindez a magyar gáztarifa viszonyítási pontjának tekinthető.

A TTF nevű holland gáztőzsde szintén irányadó, két hónappal korábbi, 992 eurós április átlagárát 7,8 százalékkal haladja meg.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a Gazprom az eredeti megállapodáson túl további földgázt szállít Magyarországra, az erről szóló szerződést már alá is írták.

Megtörtént a megállapodás a szeptemberi és az októberi időszakra is. Szeptember elsejétől is a már megkötött szerződéseken felüli pluszföldgázmennyiséget fog Magyarországra szállítani a Gazprom. Napi szinten 5,8 millió köbméterre emelik a pluszszállítás maximális mértékét

– fogalmazott a döntés ismertetésekor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ez a szám augusztusban 2,6 millió köbméter volt, most sikerült megállapodni az emelt mennyiségről, és már alá is írták a szerződést. A szállítás a déli útvonalon keresztül történik. Az 5,8 millió azért maximális szám, mert a szállítás mértéke különböző technológiai kérdésektől is függ.

(Borítókép: Orosz gázvezetékek Magyarországon. Fotó: Porneczi Bálint / Bloomberg via Getty Images)