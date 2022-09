Elmondta a szakértő, meddig tarthat az üzemanyaghiány a kutakon

A kis kutaknak ígért állami támogatásról szólva Egri Gábor elárulta: augusztus 19-én az állami Ifka Kft. honlapján – az Agrárminisztérium ígéretének megfelelően – megjelent az igénylőfelület. A kifizetések ezen a héten részben elindultak, de míg kúthálózatonként kezdetben 2,3 millió euró támogatás járt, azóta ez 400 ezer, majd 200 ezer euróra csökkent – tette hozzá.

„Bár az Ifka-támogatás éhen halni nem engedi a kis kutakat – annál is kevésbé, mert a juttatás előfeltétele a működés fenntartása –, változatlanul piaci kiszorítás áldozatainak érezzük magunkat. Legalábbis úgy látjuk, hogy a pálya meglehetősen a Mol, illetve a »márkás« vagy »színes« láncok felé lejt” – nyilatkozta a fehér kutakat képviselő szervezet elnöke.

Egri Gábor felelevenítette, hogy a hatósági benzinár bevezetéséig a kis kutak elsősorban kedvezőbb áraikkal vonzották magukhoz az autósokat, az ársapka bevezetése után azonban ezek az egységek elveszítették a törzsvásárlóikat, hiszen 2021 novembere óta mindenhol ugyanannyiért tankolhatnak.

Miután a kormány az alapüzemanyagok nagykereskedelmi ársapkáját is 480 forintban húzta meg, a kis kutak addigi beszállítói, az importőrök egyszerűen eltűntek a piacról, ebből kifolyólag a családiak rákényszerültek Mol szigorú szerződéses feltételeit elfogadni – mutatott rá a szakértő.

Amikor a súlyos üzemanyaghiányról kérdezték, Egri Gábor a következő választ adta:

Ez az állapot még 2-3 hétig fennállhat. Utána visszatérhet a piacra az OMV schwechati finomítója és a Mol százhalombattai karbantartása is befejeződhet. Nem tartom kizártnak, hogy októbertől a piaci üzemanyagárak is becsúszhatnak 480 forint alá, gazdasági alapon is megteremtve a kivezetés – Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter által szintén megpendített – lehetőségét.