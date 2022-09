Új magyar légitársaság született, nagy terveik vannak

Az Aeroexpress Regional nemrég került be a hírekbe azáltal, hogy Magyarország és Erdély közt járatokat indítanak. A cég vezetője most azt mondta: komoly terveik vannak a jövőre nézve, szerintük ugyanis a regionális légi közlekedésben még van hova fejlődni.

Az új magyar légitársaság hétfőtől kezdve indít járatokat a Budapest és Kolozsvár közt, Debrecenből pedig Kolozsvárra és Marosvásárhelyre is repülőket indítanak (Kolozsvár és Budapest közt egyébként lesz egy másik, konkurens cég által járat is).

A vállalat résztulajdonosát nemrég elkereste a Világgazdaság, és megkérdezték tőle, hogy mit lehet tudni az Aeroexpressről, honnan indult ez a légitársaság. Somogyi-Tóth Dániel azt mondta: a vállalat mögött közvetve az 1991-ben alapított BASe Airlines Zrt áll, amely szintén magyar vállalat,

de elsősorban Finnországban, a finn állam megrendelésére üzemeltet menetrend szerinti járatokat.

Közölte azt is, hogy a mostani gazdasági helyzetben „túl kell élni, és ezért az új járatokkal most még csak kísérleteztek. Most még csak az biztos, hogy október végéig biztosan közlekednek, utána pedig az eredmények fényében értékelik a helyzetet. Mindeközben az államnak is forgalmi adatokat szolgáltatnak majd a mostani járatokról, de elsősorban azt fogják figyelni, hogy az utasoktól milyen visszajelzéseket kapnak.

Somogyi-Tóth Dániel arról is beszélt a Világgazdaságnak, hogy szerinte regionális szinten is érdemes lenne fejleszteni a regionális járatrendszert. Ehhez a központ lehetne a Kárpát-medence földrajzi közepén fekvő és jelentős intenzitással növekvő Debrecen,

ahonnan például Salzburg vagy Krakkóba is indulhatnának még járatok.

Ezen kívül – többek közt – egy Pécs–Kolozsvár útvonalat is el tudnának képzelni, valamint azt is felmerült, hogy a háború után Ungvárt összekössék Budapesttel, Debrecennel vagy akár Béccsel.

A Malév megszüntetése óta az utolsó kísérlet egy magyar légitársaságra a Sólyom Airways volt, amely végül egy józsefvárosi cégtemetőben landolt.