Le vannak gatyásodva a magyarok, sokan egy hónapig sem bírnák fizetés nélkül

A felmérés szerint a 30 és 59 év közti magyar felnőttek átlagosan 7 hónapra elegendő spórolt pénzzel rendelkeznek, de ezen belül nagyon nagy a szórás. A válaszadók 36 százaléka azt mondta, hogy fizetés nélkül csak egy hónapig tudná fedezni a kiadásait (az utóbbi 5 évben évről évre ehhez hasonló volt az arány). Mindeközben 23 százalékuk 3 hónapot, 14 százalékuk 6 hónapot, további 14 százalék pedig 1 évet bírna ki fizetés nélkül.

Mindössze a válaszadók 5 százaléka véli úgy, hogy több mint 2 évig tudna megélni fizetés nélkül.

A felmérés készítői arra is felhívták a figyelmet, hogy a magyarországi átlagbérek jelentősen emelkedtek az utóbbi időben, és idén júniusban a kedvezmények nélküli nettó átlagfizetés megközelítette a 335 ezer forintot. Az, hogy ennek ellenére az embereknek nincs megtakarításuk, részben azzal magyarázható, hogy az elmúlt években a többletet sokan beruházásokra – például lakásfelújításra, autóvásárlásra, tartós fogyasztási cikkek beszerzésére – fordították.

Az elemzők azt is megállapították, hogy az előző évhez képest is romlott a helyzet. Most a válaszadók negyede azt mondta, hogy nem tud vagy szokott pénzt félretenni,

holott egy évvel ezelőtt még csak 18,4 százalék válaszolta ugyanezt.

Idén 33 százalék azoknak az aránya, akik rendszeresen spórolnak, és a kérdéses összeget már a hónap elején elkülönítik. 12 százalékuk a hónap végén megmaradó pénzből gyarapítja a tartalékát, míg a megkérdezettek 15 százaléka akkor tesz félre, ha nagyobb összeget kap – derült ki a Pénzcentrum által ismertetett felmérésből.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)