Korán kell kelni, de brutálisan magas fizetéssel vadásznak az emberekre

A pékek munkarendje általában eltér attól, amit átlagosnak szoktunk mondani. Hiszen ahhoz, hogy reggel friss, még szinte meleg péksütit tudjunk venni, ahhoz a zsemlének, kenyérnek, mazsolás kuglófnak (ki-ki kedve, ízlése szerint folytathatja a sort) legkésőbb hajnalra el kell készülnie, azaz alapvetően az éjszakákat kell frissen és üdén dolgozva eltölteni.

Biztos nem emiatt, de manapság ez az iparág is küzd azzal, hogy nem találnak megfelelően képzett és elhivatott munkaerőt. Ezért tanulva a tornanádaskaiak esetén, akik félmillió forintos bérért kerestek öt évvel ezelőtt óvónőt a falujukba, egy diósdi pékség is úgy gondolja, a legnagyobb vonzerő – amellett, hogy a pékségben kizárólag hagyományos technológiával dolgoznak kovásszal, élesztő- és adalékanyag-mentesen – a fizetés lehet, ami kereken nettó 650 ezer forint havonta.

Ráadásnak még az is csábító lehet a hirdetésben, hogy a bónuszrendszernek köszönhetően 13. és 14. havi juttatás is elérhető, és lássuk be, karácsony környékén, ha valakit megdobnak 1,3 millió forinttal, az aligha hajol el. A diósdi pékségben annyira meg kívánják becsülni a leendő péküket, hogy a munkarendet is közösen dolgoznák ki az új szakival.

