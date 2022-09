Nem is hinné, mekkora bajban lehetnek a lakáshitelesek

Nem is kell megugrania a törlesztőrészleteknek, pusztán az energiaválság hatására is nőhet a bedőlt lakáshitelek száma. A magas rezsiszámlák miatt olyanok is késedelembe eshetnek a fizetéssel, akiket véd a kamatstop. A K&H Csoport egyelőre nem tapasztal törlesztési nehézségeket, de a hitelfelvételi kedv már visszaesett. A Nemzeti Bank úgy számol, 60 százalékkal ugorhat meg egy átlagos lakáshitel havi részlete, ha év végén lejár a kamatstop.