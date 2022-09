A várható intézkedések ellenére is gyengülhet az angol font az év végére

Az új miniszterelnök belépése egy bizonytalansági tényezőt ugyan eltörölt a britek hétköznapjaiból, azonban az érkező gazdasági intézkedések fogják majd eldönteni az angol font sorsát. Az általunk megkérdezett elemzők szerint az angol font a következő hónapokban gyengülni fog, év végére pedig akár 440-450 forint is lehet az árfolyama.

A brit miniszterelnök kinevezésének hírére hétfőn erősödött az angol font. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint az új kormányfő első intézkedése a háztartások rezsitámogatásának bevezetése lehet. Ezzel a brit kormány célja egyrészt az infláció mérséklése, másrészt az, hogy az alacsonyabb jövedelmű, méghozzá az alsó 4-5 decilisbe tartozó háztartások (az átlagos jövedelmi szint alatt élők) rezsire fordított kiadásai ne jelentsenek elviselhetetlen terhet az érintett családoknak.

A gazdaság amúgy is szenved a brexit hatásai miatt, ezért a rezsitámogatás bejelentése a brit gazdaság számára is pozitív hírnek bizonyulhat. Alapvetően mind az amerikai dollárral, mind az euróval szemben gyengülő trendben van az angol font. Ez pedig a gazdasági lassulásnak és visszaesésnek, valamint a brexit körüli problémáknak is köszönhető.

A politikai zajok is befolyásolhatják az angol font árfolyamának alakulását. Sok rendezetlen ügy van a brexittel kapcsolatban, ezért az Európai Unióval folyamatosan vitáznak, és az angol font árfolyamára középtávon az is kihathat, hogy ezek a tárgyalások hogyan zajlanak és miként zárulnak.

Németh Dávid szerint nagyobb az esélye, hogy az euró / angol font keresztárfolyama év végére 0,87 környékén kössön ki, mint annak, hogy lemenjen 0,82-0,83-as árfolyamig. Az amerikai dollár pedig szerinte év végére körülbelül 0,88 angol fontba kerülhet, míg az euró árfolyamára körülbelül 0,97 dollárt prognosztizál. Az angol font / amerikai dollár keresztárfolyam most 1,15 körül van, ebben a devizapárban az elemző év végére 1,115 dolláros fontárfolyamot valószínűsít.

Az elemző hozzátette, hogy a brit jegybank és az Európai Központi Bank is emelheti a jegybanki alapkamatokat. Ha jönne néhány pozitív hír az uniós tárgyalásokkal kapcsolatban, akkor az a forintnak is adhat egy pozitív lendületet, és a forint is erősödhet az angol fonttal szemben.

Az euróhoz képest fél év alatt 380-385 forintos árfolyamig, 2023 júniusára pedig akár 375 forintos euróárfolyamig erősödhet a forint.

A mostani 468-469 forintról év végére 450 forintra csökkenhet az angol font árfolyama. Márciusra tovább folytatódhat a font leértékelődése, így tavasszal már valószínűleg 0,88-0,89 angol fontot kell adni egy amerikai dollárért. A rezsiszámlák kifizetése lassíthatja a forint erősödését, ezért csak 2023 júniusára számít erősebb forintárfolyamra az elemző. Ekkorra 420 forint körüli fontárfolyam is valószínűsíthető.

Ebben a cikkünkben azt is megírtuk, hogy az ING Bank vezető elemzője, Virovácz Péter is az angol font gyengülésére számít.

(Borítókép: Hollie Adams / Bloomberg / Getty Images)