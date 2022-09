Brüsszel nem adja fel a globális minimumadót, inkább megkerülné Magyarországot

A Politico információi szerint az Európai Bizottság egyesével megkeresi a tagállamokat, hogy támogatnának-e egy olyan tervet, amelynek értelmében Magyarországot kirekesztenék a 15 százalékos globális minimális társasági adókulcs bevezetésére irányuló uniós törekvésből. Ezzel szemben az eddigi információk szerint a globális minimumadó törvényjavaslat csak egyhangú döntéssel születhetne meg, így bármelyik uniós ország vétót emelhet ellene.

A megerősített együttműködés azonban lehetővé tenné, hogy az intézkedést támogató tagállamok egyhangúság nélkül dönthessenek. A Politico információi szerint, ha a tagállamok jól fogadják ezt az új javaslatot, akkor a jövő hónapban, amikor a pénzügyminiszterek Luxembourgban találkoznak, már be is mutathatják a kezdeményezést.

A minimumadóról szóló történelmi nemzetközi megállapodás végrehajtása továbbra is kiemelt prioritás az Európai Bizottság számára

– írta egy neve elhallgatását kérő szóvivő a Politicónak, aki levelét úgy folytatta, hogy „szoros kapcsolatot tartunk fenn a tagállamokkal ennek a célnak a megvalósítása érdekében”.

Komoly érvek vannak a magyar kormánytól

Magyarország egyedüli vétója az adókulcs ellen kellemtelenül érinthette Brüsszelt, hiszen az EU-s intézmények azt remélték, hogy gyorsan végre tudják hajtani ezt a kezdeményezést. Ezzel megerősítve annak a több mint 130 országnak a törekvését, amelyek már támogatták a megállapodást. Ugyanakkor többen rámutattak arra a tényre, hogy az ENSZ mintegy 200 tagállama közül még mintegy 70 ország nem jelezte, hogy támogatná az elképzelést. A G20-országok vezetői tavaly ősszel jóváhagyták a csomagot, az OECD-tagállamok még az utolsó simításokat végzi a 100 legnagyobb vállalatra kivetett globális adóval kapcsolatban.

A bizottság decemberben kezdett el foglalkozni az adókulccsal egy uniós törvényjavaslat keretében. Az uniós pénzügyminiszterek áprilisban majdnem megállapodtak a szövegről, ha Lengyelország nem lett volna. Az uniós tisztviselők ezt követően megvádolták Varsót, hogy zsarolásra használja a törvényjavaslatot a jogállamisági vita miatt.

A Varsóval folytatott vitát lezárták.

Magyarország később, 2022. június 17-én vétózott. Legutoljára pedig július 20-án Szijjártó Péter kommentálta a kialakult helyzetet. Akkor úgy fogalmazott, hogy a globális minimumadó bevezetése a jelenlegi helyzetben a kegyelemdöfést jelentené az európai gazdaságnak, az intézkedés Magyarországot is rendkívüli próbatételek elé állítaná. Korábban lapunk is foglalkozott a tervezettel, illetve beszámoltunk annak gazdaságstratégiai hatásáról is.

