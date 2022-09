Sorra választják a csődvédelmi eljárást az eddig sikeres német cégek

A koronavírus-járvány kitörésekor annyira megnőtt a kereslet a WC-papír iránt, hogy gyakorlatilag korlátlan mennyiségben lehetett értékesíteni. A körülmények azonban annyira megváltoztak az elmúlt két és fél évben, hogy az egyik piacvezető német cég, a düsseldorfi székhelyű Hakle csődvédelem alá került, mert nem tudja megfelelő áron értékesíteni a termékeit – írja a G7.

Előreláthatóan az elkövetkezendő időszakban a korábban sikeres európai cégek egész sora dönt majd hasonló módon. Az említett cég, a Hakle azért került nehéz helyzetbe, mert a rezsiköltsége és az alapanyagok ára is jelentősen megemelkedett, ezt pedig már nem háríthatja olyan módon a vevőire, hogy abból profitálni is tudjon, hiába lenne a termékre kereslet.

A német Görtz cipőboltlánc is nemrég került csődvédelem alá: a hamburgi székhelyű cégnek 1800 alkalmazottja van, országszerte pedig 160 boltot tudhat a magáénak. Az üzletek ugyan nem zárnak be, de a csődvédelmi eljárás megköveteli a cég teljes átalakítását, ha a későbbiekben is működni szeretne. A cipőboltlánc hasonló problémával küszködik, mint a Hakle: nem tud annyit emelni az árakon, hogy a működése ne veszteséges legyen.