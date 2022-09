Dániában egy fokkal melegebb lehet a középületekben, mint Magyarországon

Az energiaválság küszöbén, több európai országot követve Dániában is szabályozzák a középületek fűtését, azok helyiségeinek maximális hőmérsékletét 19 Celsius-fokban határozták meg – jelentette be Dan Jörgensen, az energiaellátás és a klímavédelem ügyeiért felelős miniszter a kormány csütörtöki döntése után.

A miniszter közölte, hogy a szabály alól csak a kórházak, az ápolóotthonok és a bölcsődék kivételek. Oroszország ukrajnai háborúja Jörgensen szerint soha nem látott energiaválságot eredményezett, az árak rohamosan nőnek, illetve hektikusan alakulnak az energiapiacon is.

A rendelkezés értelmében a fűtési szabályozáson kívül

Dániában ezentúl a szükségtelennek bizonyuló kültéri világítást is le kell kapcsolni.

Bár az északi országban egyelőre nincs kilátásban, hogy válsághelyzet alakulna ki az energiaellátás terén, más európai államokhoz hasonlóan Dánia is előrelátóan gondolkodik az áram- és gázfogyasztásról. A skandináv országban a középületekben egyébként 21 és 23 Celsius-fok közötti hőmérséklet a megszokott.

Több ország is tett már lépéseket

Németországban 20, Írországban 19, Olaszországban pedig – kétfokos tűréshatárral – 17 Celsius-fokban határozták meg a belterek maximális hőmérsékletét. Róma az országban lévő lakások fűtési hőmérsékletét is szabályozza, ezt 20 fokban szabta meg, Írországban pedig felszólították az irodai dolgozókat, hogy igyekezzenek minél jobban összehúzódni az épületeken belül; ezáltal egész emeleteket zárhatnak le, amelyeket így nem kell majd fűteni.

A francia fővárosban harminc uszoda zárt be, mert az üzemeltető vállalat nem tudja kifizetni a többszörösére emelkedett energiaárakat.

Magyarországon is jöhetnek változások: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be, hogy korlátozzák az állami intézmények fűtését, 18 foknál nem lehet több a közintézményekben. Az Indexnek egy szakember nyilatkozott arról, hogy a gyakorlatban mit jelenthet 18 fokos hőmérsékletben dolgozni, tanulni vagy ügyet intézni, erről ebben a cikkünkben számoltunk be.