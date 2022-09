Hetedik alkalommal adták át a családi vállatok kiválósági díját

Átadták az idei K&H családi vállalatok kiválósági díjakat annak a nyolc magyarországi családi cégnek, amelyek hosszú távú stratégiájukkal, innovációjukkal, sikeres generációváltásukkal és fenntarthatósági törekvéseikkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elmúlt évben.

A családi tulajdonú vállalatoknak meghatározó szerepük van a gazdaságban: a KPMG European Family Business Barometer 2019-es felmérése alapján a cégek mintegy 70 százaléka ilyen vállalat. Hazai szinten az Opten nyilvántartása szerint több mint 200 ezer családi jellegű vállalkozás van, így a foglalkoztatás egy jelentős része is ezeknek a cégeknek köszönhető

– mondta Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője a díj átadóján. Hozzátette: nagy részük már a rendszerváltozás után jött létre vagy került újra családi tulajdonba. Az elmúlt több mint 30 évben tehát már számos nehéz időszakot és különböző válságot átéltek, mégpedig sikeresen, legtöbbször a családi tulajdon megtartásával. Ez pedig többnyire annak a példamutató vállalati kultúrának köszönhető, ami a rövid távú üzleti érdekek helyett a munkatársak és ügyfelek megtartását és a folyamatos fejlesztéseket helyezi előtérbe – hangsúlyozta.

Továbbá a vezető azt is kiemelte, „a most díjazott legjobb gyakorlatok azt mutatják, hogy a családi vállalati értékek közé már a környezeti fenntarthatóság is bekerült. Ez a saját működésből eredő környezetszennyezés és energiafelhasználás csökkentése vagy a fogyasztók számára készült termékek csomagolásmentes megoldása mellett a munkavállalók képzését és ösztönzését is magába foglalja.”

A K&H családi vállalatok kiválósági díj 2022-es díjazottjai:

1. „Innováció” kategória:

DYNTELL Magyarország Kft.

Procontrol Elektronika Kft.

2. „Sikeres hosszú távú stratégia” kategória:

Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft.

CLEARTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3. Környezetvédelmi fenntarthatóság kategória:

CE Glass Üveg- és Gépipari Zrt.

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.

4. „Sikeres generációváltás” kategória: