Állami segítséget remélnek az önkormányzatok a rezsi kifizetéséhez

Bajban vannak azok az önkormányzatok, amelyeknek már lejárt vagy mostanában jár le az energiaszolgáltatási szerződésük, mivel új szerződést nem tudnak kötni, ráadásul még ajánlatot sem kapnak a szolgáltatóktól.

A jelenlegi piaci helyzetben nem tudnak a szolgáltatók a szokásos egy évre ajánlatot adni – mondta a 24.hu megkeresésére a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára, Gyergyák Ferenc.

Holoda Attila energetikai szakértő szerint a szolgáltatók azért nem adnak ajánlatot, mert a piac nagyon változékony – még egy napon belül is óriási az áringadozás a tőzsdéken. A piacok (a szolgáltatók és az őket kiszolgáló kereskedők) pedig kivárnak, az árak stabilizációjában reménykednek.

Az önkormányzatok az év végéig kérhettek úgynevezett menedékes státuszt. Azoknak az önkormányzatoknak, melyek megkapták ezt a státuszt, a gázért átmenetileg a korábbi, nekik szóló egyetemes szolgáltatási árnál magasabb, de a piaci árnál alacsonyabb árat kell fizetniük.

Akik viszont valamilyen okból nem kapták meg a menedékes státuszt, és nem tudnak szerződni, azoknak napi piaci árat is számlázhat a szolgáltató, ami óriási összegre is rúghat. Ha pedig nincs érvényes szerződés, jogcím nélküli használat miatt akár le is szerelheti a szolgáltató a mérőórát.

A szolgáltatók nem kötelesek sem ajánlatot adni, sem pedig szerződni. A TÖOSZ főtitkára szerint volt olyan önkormányzat is, amelyik nem jól töltötte ki a jelentkezését, és emiatt nem került be a menedékes státusz alá – a szolgáltató pedig nem tett neki ajánlatot, így szerződést sem tudott kötni. Viszont azt közölték velük, hogy – mint jogcím nélküli felhasználóknál – kikapcsolhatják náluk a szolgáltatást.

A TÖOSZ-tól kértek segítséget, és a Belügyminisztérium közbenjárásával lett megoldás a problémájukra – sikerült bekerülniük a menedékesek közé, így végül nem történt kikapcsolás. A TÖOSZ reméli, hogy ilyesmire a jövőben sem kerül sor. A menedékes státuszban lévő önkormányzatok az idei év végéig számítanak védettnek.

Jövőre már a piaci árat kell fizetni?

Januártól azonban jelen állás szerint ezeknek az önkormányzatoknak is elvileg a piaci árat kellene fizetniük. Gyergyák Ferenc elmondta, tudomásuk szerint dolgoznak a megoldáson a Belügyminisztériumban és a társminisztériumokban is.

Szeptember 27-én lesz az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülése, ahol téma lesz az energiahelyzet, illetve annak megoldása is, beleértve azt is, hogy az önkormányzatok kapnak-e kormányzati segítséget a megnövekedett energiaköltségek előteremtéséhez, számíthatnak-e kompenzációra a települések, és ha igen, milyen mértékűre.

Nincs érvényes szerződésünk az intézményeinkre, energiaszolgáltatásra, de menedékes státuszban vagyunk. Nonprofit gazdasági társaságaink – amelyek például sport- és kulturális intézményeket működtetnek – most kaptak ajánlatot gázszolgáltatásra: a korábbi ár tizenkétszeresére. Az nem lehet, hogy az önkormányzatok alapszolgáltatások (bölcsőde, óvoda, iskola, szociális ellátás) nélkül maradjanak. Ezeknek működniük kell

– mondta a TÖOSZ társelnöke, Áldozó Tamás, Pápa kormánypárti polgármestere a lapnak arra a kérdésre, hogy városukban milyen az aktuális energiahelyzet. Azaz a szolgáltató 1200 forint feletti árat várna egy köbméter földgázért.

Tavaly a pápai önkormányzatnak (az intézményeknek együttvéve) 250 millió forintot számláztak gázra és áramra – arra számítanak, hogy ez az összeg az idei évre meg fog duplázódni, mert a második félévben jóval többe kerül az energia, mint előtte.

Hogy jövőre hányszorosára nőhet a számlájuk, azt megjósolni sem tudják. Próbálják felmérni a lehetőségeiket, takarékoskodnak, energiahatékonysági intézkedéseket tesznek, beruháznak, azonban mindezek kivitelezésére időre van szükség.