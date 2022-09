Ezek már nem csak üres szavak: 2022 végén jön a feketeleves

Gazdasági recessziónak nevezzük a GDP csökkenésével járó gazdasági visszaesést, amennyiben legalább két, egymást követő negyedéven keresztül zajlik.

A magas energiaárak hozhatják el a recessziót

A Raiffeisen Bank vezető elemzője, Török Zoltán hazánkban gazdasági recesszió kialakulására számít. Véleménye szerint a recesszióhoz vezető folyamatnak már az elején tartunk, mivel a gazdasági tevékenység érezhetően csökkenőben van. Azonban legkorábban csak 2023 februárjában derülhet ki, hogy a most tapasztaltak Magyarországon gazdasági recesszió kialakulásához vezetnek-e, mert akkor fog megtörténni a 2022. év negyedik negyedévére vonatkozó GDP-adatok közlése. Ennek az adatnak az ismerete szükséges lesz majd annak eldöntéséhez, hogy technikai recesszió alakult-e ki hazánkban. Ha a 3. és a 4. negyedévben egyaránt visszaesne a GDP, akkor mondhatnánk ki, hogy recesszióban vagyunk.

A Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint már 2022 harmadik és negyedik negyedévében is visszaeshet a negyedév/negyedév alapú GDP, azaz már a jelenlegi negyedévben is rosszabb lehet a gazdasági teljesítmény, mint az előző negyedévben. Míg ez 2022 harmadik negyedévére egyelőre csak feltételezhető, 2022 negyedik negyedévére viszont szinte biztosra vehető.

Egyetlen tényező okozhatja majd a recessziót, mégpedig az energiaválság, azaz a rendkívül magas energiaárak. Ez pedig nagy hatással van a vállalatok működésére, a megtakarítások csökkenésének hatására lakossági fogyasztás is vissza fog esni.

Az elemző hozzátette, hogy a jelenlegi energiaárak mellett ugyanis nagyon sok nemcsak ipari termelő, hanem szolgáltató vállalkozás is lesz, amely nem tudja folytatni működését, ezért vagy átmenetileg, vagy véglegesen abbahagyja azt. Ezek a cégek ezután nem termelnek, nem szolgáltatnak, elbocsátják az alkalmazottaikat, akiknek ezáltal a jövedelmük is csökken.

Elkerülhetetlen lehet a hitelesek megsegítésének feladása

Az ING Bank vezető elemzője, Virovácz Péter szerint szintén lesz hazánkban gazdasági recesszió. Véleménye szerint ugyanis két egymást követő negyedévben biztosan zsugorodni fog a magyar GDP. Valószínűleg ez már 2022 harmadik és negyedik negyedévében bekövetkezik, erre a forgatókönyvre 75 százalék esélyt lát.

A gazdasági visszaesés oka, hogy a fogyasztás erőteljesen csökkenhet, ugyanis az emelkedő rezsiköltségek, az elszálló üzemanyagköltségek és a magas infláció mindegyike igen komolyan befolyásolják majd a háztartások fogyasztási kiadásait.

A kiskereskedelmi adatok is arra utalnak, hogy a lakosság elkezdett alkalmazkodni ehhez, az emberek elkezdték visszafogni a fogyasztásukat.

Virovácz szerint azt még nem tudjuk, hogy mi történik a szolgáltató szektorban, de az a tapasztalat, hogy a fogyasztók már a szolgáltatások esetében is elkezdtek alkalmazkodni. Alapvetően ez a lehetséges gazdasági recesszió elsődleges forrása, valamint a nettó export is jelentősen visszahúzhatja a GDP teljesítményét, mert bár az ipar működik, de az importhányad továbbra is nagyon jelentős mértékű, tehát GDP-t csökkentő tételként szerepelhet.

Az elemző kifejtette, hogy az agráriumban is ellátási problémák vannak, aszály volt, műtrágyahiány lépett fel és ez akár már az év második felében a magyar GDP-adatokban is erőteljesen érezteti majd hatását. Hozzátette azt is, hogy azon is múlhat majd a 4. negyedév gazdasági teljesítménye, hogy mi lesz az üzemanyag-ársapkával. Nem tudni, ha hirtelen visszavonnák és egyben ráengednék a lakosságra, az milyen mértékű visszaesést okozhat.

A jövő év eleje abból a szempontból is kérdéses, hogy mi történik majd a különböző, még december 31-éig életben lévő intézkedésekkel, mint például a jelzáloghitelek kamatainak befagyasztásával és a hitelmoratóriummal. Virovácz Péter szerint ezeket előbb-utóbb meg kell szüntetni, és ez 2023 első negyedévében újabb sokkot adhat a fogyasztásnak.

Az ING Bank vezető elemzője szerint komoly a valószínűsége annak, hogy negyedéves alapon akár a következő három negyedév is GDP-visszaeséssel járjon. Hozzátette, hogyha 2022 harmadik negyedévében még nem is, de év/év alapon 2022 negyedik negyedévében és 2023 első negyedévében is GDP-zsugorodás várható. Tehát nemcsak negyedéves alapon, hanem éves bázison mérve is recesszió jöhet.

A szakember arról is beszélt, hogy 2022 negyedik negyedévében év/év alapon akár körülbelül 0,5 százalékkal is csökkenhet a magyar GDP. Véleménye szerint 2023 első felében éves alapon hozzávetőlegesen 1-2 százalék körüli visszaesés is bekövetkezhet. Ez látványos változás lesz ahhoz képest, hogy Magyarországon az előző években hozzászokhattunk a 4-5 százalék körüli éves GDP-növekedéshez. Persze ezeket az előrejelzéseket sok bizonytalanság övezi és talán inkább pesszimistának tekinthetőek – tette hozzá az elemző.

Virovácz szerint sok múlik azon, hogy 2023 elejéig mi történik az energiaárakkal, a hitelmoratóriummal, a jelzáloghitelkamatok befagyasztásával, hiszen ezek is súlyos százalékokkal tudják csökkenteni a fogyasztást, ezáltal pedig a GDP-növekedés (csökkenés) mértékét.

Összességében az ING Bank szerint 2023 egészében éves alapon alapvetően 1 százalékos GDP-növekedésre lehet számítani, de az elemző szerint egyre nagyobb a valószínűsége annak is, hogy a GDP egész évben stagnálhat, és egy újabb váratlan gazdasági esemény bekövetkezésének hatására akár enyhén csökkenhet éves alapon is.

(Borítókép: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images)