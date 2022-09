Nem vonul ki a Ryanair Magyarországról, de megvágja járatai számát

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette: az ír légitársaság csökkenti magyarországi járatainak számát. A vállalat vezérigazgatója korábban már ismertette, hogy kivonulnak Brüsszelből, továbbá Athénban is felszámolják bázisukat. A keddi sajtótájékoztató meghirdetése után vélhető volt, hogy hasonló bejelentést tesznek Magyarországgal kapcsolatban is.

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary egy keddi budapesti sajtótájékoztatón bejelentette, hogy csökkenti Magyarországon járatainak számát.

Michael O’Leary hangsúlyozta, hogy nem zárják be a budapesti bázist. Nyolc, Budapestet érintő útvonalat megszüntetnek télen, valamint másik hét, szintén Budapestet érintő útvonalon csökkentik a járatok számát.

Így Magyarországon 53-ról 45-re csökken a Ryanair járatainak száma. A vezérigazgató közölte, hogy 4,5 millió utast szállítottak évente, a várakozások szerint ez négymillió alá esik az útvonalak törlésével. 2023-ra ötmillió utassal terveztek.

Michael O’Leary ismertette: az elmúlt két évben 2,5 milliárd font volt a Ryanair vesztesége. Szerinte Magyarország kevésbé lesz így attraktív a turisták számára, mivel drágábbak a repülőjegyek. A vezérigazgató várakozásai szerint az utazók inkább a környező országokat fogják választani.

Michael O’Leary kiemelte: azt a stratégiát választották, hogy az extraprofitadót az utasokra terhelik. „Nem értjük, hogy miért a légitársaságokra kellett kivetni az extraprofitadót. Az elmúlt két évben veszteségesek voltunk a járvány és az orosz–ukrán háború miatt. Felhívtuk a magyar kormány figyelmét arra, hogy az Európai Unió szabályai lehetővé teszik, hogy változtassunk a jegyek árán, és ezt meg is tettük. Magyarország az egyetlen az Európai Unióban, ahol különadót vetnek ki az amúgy is veszteséges légitársaságokra.” A vezérigazgató a sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy az extraprofitadó szerinte egy „ostobaság”.

A mostani bejelentés egy folyamat része

Augusztus közepén beszámoltunk róla, hogy hét, Magyarországot érintő útvonalon is csökkenti járatai számát a Ryanair azt követően, hogy bejelentették: nyolc útvonalon teljesen megszüntetik a közlekedést novembertől. A Ryanair arra hivatkozva jelentette be a nyolc útvonal törlését, hogy az extraprofitadó mellett nem éri meg fenntartani ezeket. A lépés miatt Bordeaux, Bournemouth, Köln, Kaunas, Krakkó, Lappeenranta, Riga és Torino városba nem indul többé járat Budapestről.

A légitársaság azt is közölte, hogy további hét útvonalon csökkenti a járatok számát idén novembertől, így az alábbi városokba ritkábban közlekednek a gépeik: Amman, Bristol, Pisa, Prága, Szófia, Tel-Aviv és Varsó. Feltehetően a keddi bejelentés a korábbi piaci döntések része.

Előzmények: a kormány és a Ryanair vitája háromszázmillió forintos bírsággal zárult

A magyar kormány és a Ryanair csörtéje nyár elején kezdődött. Június 5-én a Magyar Közlönyben is megjelent az extraprofitadóról szóló rendelet. Ennek értelmében a repülőjegyekre 3900, valamint 9750 forint különadót vetnek ki. A kormány kihelyezett kormányülésen jelentette be, hogy az elhúzódó háborús helyzet miatt a kormány rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoz létre, amelybe azoknak a szektoroknak kell különadót fizetniük, amelyek extraprofitra tettek szert az elmúlt időszakban. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elmondta: a különadó árát nem az embereknek kell megfizetniük, és megerősítette, hogy a kabinet folyamatosan figyelni fogja, hogy az extraprofitadó által érintett cégek áthárítják-e.

Ezt követően özönlöttek olvasóinktól a szerkesztőségünkbe a levelek, hogy a légitársaság áthárítja az extraprofitadót, és beépítia repülőjegyek árába. Az Index megkeresésére Nagy Márton azt mondta: a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy a Ryanair a légitársaságokra kivetett különadót áthárítjak az utasokra.

A Ryanair szókimondó vezetője erre reagálva ostobának nevezte a minisztert.

Azt kérte, magyarázza meg, miért vetnek ki extraprofitadót a koronavírus utáni kilábalás és a háborús helyzet miatt veszteséges légitársaságokra. Nagy Márton válasza erre az volt, hogy remélik, a légitársaság az utasok problémáit nem ilyen arroganciával kezeli. A légitársaság ezután kifejtette: a július 1. után utazó utasoknak kevesebb mint három százaléka váltotta vissza a jegyét. Majd hozzátette: az utasok „97 százalék úgy döntött, hogy kifizeti Nagy Márton veszteséges légitársaságokra is kivetett idióta extraprofitadóját. Nagy miniszter úrnak most bocsánatot kell kérnie azoktól a magyar családoktól, akiknek az idióta pluszadó miatt magasabb árakat kell fizetniük” – fogalmazott a Ryanair a lapnak küldött válaszában.

Érdekesség Boris Johnson egy címeres idióta – vélekedett Michael O’Leary egy londoni közlekedési konferencián még júniusban, amikor megkérdezték tőle, találkozott-e már a brit kormányfővel. Az ominózus újságírói kérdésre az ír légi mágnás azt felelte, hogy „nem, és nincs is kedvem találkozni vele, ő a legmagasabb rendű idióta”. O’Leary saját személyiségét egyébként meglehetősen csendesnek tarja, bár tisztában van vele, hogy ezt nehéz elhinni.

Nem sokat váratott magára Nagy Márton újabb válasza, aki úgy fogalmazott, hogy méltánytalan és kisstílű az a gyakorlat, amelyet „Európa legprofitéhesebb légitársasága”, a Ryanair megenged magának. „Mindenki figyelmét szeretném felhívni arra, hogy bárki bármilyen stílust is enged meg magának, a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak” – mondta a miniszter, és hangsúlyozta, hogy a kormány elvárása továbbra is változatlan. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közmédiának adott interjúban úgy fogalmazott, hogy „ha valaki egy ír kocsmában töltötte a gyermekkorát, ahol túl fiatalon túl sok alkoholhoz jutott, akkor – úgy látszik – ennek felnőttkorban is nyoma marad”.

A Ryanair ellen júniusban szinte azonnal fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a budapesti kormányhivatal kezdeményezésére. Az indoklás szerint azért, mert „Magyarország kormánya elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja, hogy a Ryanair DAC (Ryanair) a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadóját áthárítja az utazókra, ezáltal újabb extraprofit beszedését célozva” – közölte az Igazságügyi Minisztérium. Augusztus 8-án pedig az is kiderült, hogy háromszázmillió forintos bírságot kapott. A Ryanair fellebbezett a döntés ellen, ennek eredménye még nem ismert.

