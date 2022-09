Az amerikai inflációs adatok lavinát okoztak a tőzsdéken

Az S&P 500 tőzsdeindex 4,32 százalékot, a Nasdaq Composite 5,16 százalékot, a Nasdaq 100 index 5,54 százalékot, a Dow Jones Industrial Average 3,94 százalékot esett egyetlen nap leforgása alatt. Ezzel az S&P 500 index 18,4 százalékkal, a Nasdaq Composite 28,2 százalékkal, a Nasdaq 100 index 28,2 százalékkal, a Dow Jones Industrial Average pedig 15,8 százalékkal tartózkodnak az 52 hetes lokális csúcspontjuk alatt (esetükben ez a történelmi csúcsokkal is megegyezik).

Kellemetlen meglepetésként érte a befektetőket a kedden közzétett amerikai inflációs adat. Míg egy hónappal ezelőtt júliusra vonatkozóan 8,5 százalékos inflációt tettek közzé, most az augusztusra vonatkozó inflációs adat 8,3 százalék lett, azonban az elemzők ennél is nagyobb csökkenést, méghozzá 8,1 százalékos adatot vártak. Ezért nem is csoda, hogy a befektetők meglehetősen csalódottan konstatálták az ennél magasabb fogyasztói árindexet.

A legfőbb negatívumként elsősorban a 6,3 százalékos augusztusi maginfláció említhető (az elemzők 6,1 százalékra számítottak), mivel a júliusi érték még 5,9 százalék volt. A befektetők ebből arra a következtetésre jutottak, hogy az inflációs alapfolyamatokban annak ellenére sem történt nagy változás, hogy az olajárak és üzemanyagárak esése visszafogta az infláció emelkedését.

Az Egyesült Államokban a legnagyobb drágulás augusztusban is az energiaárakban (villamos energia és gáz) volt, valamint a repülőjegyek és az élelmiszerek ára is jelentős mértékben emelkedett.

Ezek a tények és a maginfláció emelkedése nagy félelemmel tölti el a befektetőket, mivel ez arra ösztönözheti az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedet, hogy adott esetben az eddigieknél is nagyobb kamatemeléseket hajtson végre. Az viszont biztosnak tűnik, hogy a Fed a következő kamatdöntő ülésen újra legalább 75 bázisponttal emelheti az amerikai jegybanki alapkamatot. A várakozások alapján 2023 első negyedévére már 4,3 százalék körüli kamatszintet vár a piac, míg egy héttel korábban például még 4 százalék alatt voltak a várakozások.

Az események hatására a kötvényhozamok jelentősen emelkedtek, a 10 éves amerikai hozam szerdán közép-európai idő szerint 11:17-kor 3,445 százalékon állt.

A rövidebb lejáratú kötvényhozamok is ehhez hasonlóan változtak, a 2 éves amerikai hozam szerdán közép-európai idő szerint 11:20-kor elérte a 3,8 százalékos szintet. A 10 éves hozamok utoljára 2011 elején, míg a 2 éves papíroké 2007-ben volt ilyen magas szinten, akkor a kétéves hozam 5 százalék környékén járt.

Ahogy fent is írtuk, a befektetők további jegybanki alapkamat-emelésekre is számítanak, ezért a részvénypiac is ezt árazta be: kedden akkora esést produkáltak az amerikai részvények, amekkorára immár 27 hónapja nem volt példa. Hasonlóan nagy esésre 2020 júniusában volt precedens utoljára. A részvénypiacnak egyetlen kereskedési nap elég volt ahhoz, hogy semmivé tegye az azt megelőző négy nap emelkedését.

Mivel a technológiai vállalatok papírjai az átlagnál nagyobb mértékben estek, ezért most bemutatjuk ezek közül a legismertebbeknek az árfolyamváltozásait.

Fotó: infogram.com, index.hu A legismertebb amerikai technológiai részvények keddi árfolyamesése

A videokártyáiról ismert NVIDIA árfolyama kedden 9,47 százalékos összeomlást produkált, amivel 131,31 dolláros árfolyamon kötött ki. Ezzel már 62,1 százalékkal van lejjebb a 346,47 dolláron lévő 52 hetes lokális csúcsánál.

A Meta Platforms (Facebook) árfolyama kedden 9,37 százalékkal 153,13 dollárig esett, így hatalmas zuhanást követően már 60,4 százalékkal került a 377,56 dolláros 52 hetes lokális csúcsa alá.

Az elsősorban a processzorairól és videokártyáiról ismert AMD árfolyama kedden 8,99 százalékkal 77,03 dollárra esett. Az 52 hetes lokális csúcsát jelentő 164,46 dollárhoz képest ez 53,2 százalékkal van lejjebb.

Az online streaming-szolgáltatásáról ismert Netflix árfolyama kedden 7,78 százalékkal egészen a 218,13 dolláros árfolyamig zuhant. Az 52 hetes lokális csúcsáról, 700,99 dollárról ez már 68,9 százalékos esést jelent.

Az elsősorban a processzorairól ismert Intel Corp. árfolyama kedden 7,19 százalékkal került lejjebb, és ezzel egészen 29,29 dollárig zuhant. Az 52 hetes lokális csúcsát jelentő 56,28 dollárhoz képest ez 48 százalékkal van lejjebb. Az alábbi ábrán jól látható, hogy az Intel részvényárfolyamának történelmi csúcsa jóval az 52 hetes lokális csúcs felett volt.

Az online kiskereskedelmi tevékenységéről, a felhő- és streaming-szolgáltatásáról ismert Amazon is rossz napon van túl. Kedden 7,06 százalékkal lett olcsóbb, egészen 126,82 dollárig esett, mellyel már 32,6 százalékkal kerül kevesebbe, mint a 188,11 dolláros (a részvényfelaprózást figyelembe véve) 52 hetes lokális csúcsán.

A szoftverfejlesztő Adobe Systems árfolyama kedden 7,06 százalékkal 368,39 dollárra esett. Az 52 hetes lokális csúcsát jelentő 699,54 dollárhoz képest ez 47,3 százalékkal van lejjebb.

A Google vállalatnak két részvénye is van az amerikai tőzsdéken. Az egyik az Alphabet A, a másik pedig az Alphabet C. Az Alphabet A kedden 5,86 százalékot zuhant, egészen a 105,31 dolláros árfolyamig, ez pedig már 30,8 százalékos esést jelent a 152,1 dolláros (a részvényfelaprózást figyelembe véve) 52 hetes lokális csúcsáról. Az Alphabet C kedden 5,9 százalékkal került lejjebb, 104,32 dolláron zárta a napot, így immár 31,2 százalékkal található a 151,55 dolláros (a részvényfelaprózást figyelembe véve) 52 hetes lokális csúcsa alatt.

Az Apple részvényének árfolyama 5,87 százalékot esett kedden, ezzel pedig 153,84 dolláron kötött ki. Ez a 182,94 dolláron lévő (a részvényfelaprózást figyelembe véve) 52 hetes lokális csúcsához képest 15,9 százalékos lejtmenetet jelent.

A Microsoft árfolyama kedden 5,5 százalékkal került lejjebb. A napot 251,99 dolláron zárta, mellyel az 52 hetes lokális csúcsát jelentő 349,67 dollárról immár 27,9 százalékot esett.

Az internetes fizető szolgáltatóként ismertté vált PayPal árfolyama kedden 2,7 százalékkal került lejjebb, 95,01 dollárig esett. Az 52 hetes lokális csúcsát jelentő 285,75 dollárhoz képest ez 66,8 százalékkal van lejjebb. A PayPal-részvény történelmi csúcsa jelentősen az 52 hetes lokális csúcs felett található.

Fotó: infogram.com, index.hu A legismertebb amerikai technológiai részvények árfolyamesése az 52 hetes lokális csúcsaikról

Az amerikai inflációs adatok hatására bekövetkező befektetői hangulatváltozás és az amerikai alapkamat várható emelése természetesen világszerte érezteti hatását, és a magyar forint, a magyar állampapírpiac és a magyar tőzsde sem vonhatják ki magukat a hullámként érkező negatív hatások alól.

(Borítókép: A New-York-i tőzsde 2022. szeptember 13-án. Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images)