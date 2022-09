Havonta mintegy 700 ezer forintos bérért toboroz magyarokat az osztrák posta

1700 eurós, azaz 675 ezer forintos bért ígérnek az egyutt_nemetul TikTok-csatorna egyik, állást kínáló videójában. A hirdetés Ausztriába toboroz magyar munkavállalókat. Iskolai végzettség nem elvárás, de B kategóriás jogosítvány, hároméves tapasztalat és alapfokú németnyelv-tudás szükséges – írja a Pénzcentrum.

A hozzászólások között az is olvasható, hogy ennél a munkánál nagy valószínűséggel még szállást is tudnak biztosítani. A Pénzcentrum számítása szerint a Világbank adatait alapul véve az látszik, hogy vásárlóerő-paritáson számolva,

a Linz környékén minimum kézhez kapható 675 ezer forint olyan, mintha valaki Magyarországon 371 ezer forintot keresne ugyanezért a munkáért.

Budapesten egy kezdő csomagszállító a Magyar Postánál nettó 250 ezer forintra számíthat kezdésnél a lap vizsgálata szerint.

A Magyar Postánál támogatják a munkába járást és szállást is biztosítanak

A közelmúltban már írtunk arról, hogy mennyit keresnek a dolgozók a Magyar Postánál.

Budapesten egy gyalogos kézbesítő bruttó 300 ezer forintot kereshet. Továbbá támogatják a munkába járást, vidéki jelentkező esetén a szállást is biztosítják, emellett vannak lakáscélú támogatások és egyéb elemek is. Az éjszakás kézbesítők már bruttó 310 ezer forinttal számolhatnak, a segédmotoros kézbesítő pedig bruttó 350 ezer forintra havonta. A csomagkézbesítőknek pedig már bruttó 375 ezer forint is lehet a fizetésük.

(Borítókép: Stiller Ákos/Bloomberg/Getty Images)