A német kormány olyat léphet, ami alapjaiban átformálja az európai energiapiacot

Az energiaválság kirobbanása óta a düsseldorfi székhelyű energetikai vállalat folyamatosan állami segítségre szorul. A földgáz árának ugrásszerű emelkedése és az orosz szállítási kérdések folyamatosan óriási károkat okoznak a vállalatnak. Ez folyamatosan arra késztette a kormányt, hogy mentőcsomagokkal lépjen közbe.

Olaf Scholz német kancellár kormánya kész további tőkeinjekciót végrehajtani, és részesedését az ötvenszázalékos küszöbérték fölé emelni

– nyilatkozta egy, a neve elhallgatását kérő személy a Bloomberg beszámolója alapján. A hírek szerint a teljes államosításról is tárgyalnak. Az Uniper finn anyavállalata, a Fortum is a tárgyalóasztaloknál ül. A finn kormánnyal – a Fortum többségi tulajdonosával – jelenleg is folynak az egyeztetések. Németország korábban kijelentette, hogy nem hajlandó kivásárolni a finn részesedést.

Még nem biztos az ügylet

Az Uniper szerdán megerősítette, hogy a tárgyalási lehetőségek között szerepel, hogy a német kormány „jelentős többségi” részesedést szerezzen. Ám Beate Baron, a német gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni. A Fortum szerdai közleményében közölte, hogy nem hoztak semmilyen döntést a korábbi „stabilizációs csomagban foglaltakon túl”, de hozzátette, hogy további „alternatív megoldásokat” is vizsgálnak.

A romló működési környezetet és az Uniper pénzügyi helyzetét is figyelembe kell venni, amikor a Fortum, a német kormány és az Uniper tárgyal egy hosszú távú megoldásról

– közölte a Fortum, hozzátéve, hogy mindenről időben tájékoztatni fogja a piacot. Németország eltökélt, biztosítani akarja az Uniper túlélését. Az orosz szállítási korlátozások arra kényszerítették a vállalatot, hogy drágán vásároljon gázt a piacról, ami a fizetésképtelenség szélére sodorta, hiszen a határidős gázárfolyamok körülbelül háromszor magasabbak, mint egy évvel ezelőtt.

Klaus-Dieter Maubach, az Uniper vezérigazgatója múlt héten a Bloombergnek nyilatkozott. Ebben arra figyelmeztetett, hogy a hiányzó orosz gázszállítás pótlásának veszteségei ebben a hónapban elérhetik

a hétmilliárd eurós (ez majdnem háromezer milliárd forint) határt, ami a kormányt újabb beavatkozásra késztetheti.

Összehasonlításként: a magyar költségvetésben közel hasonló értékben érkeznek befizetések az összes hazai vállalkozástól. A német kormány által júliusban felajánlott segélycsomagot még alá kell írni, majd az Európai Uniónak jóvá kell hagynia.

Sorra jelentkeznek segítségért

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Németország harmadik legnagyobb gázimportőre, a Verbundnetz Gas AG (VNG) állami segítséget kért a szövetségi kormánytól megrendült likviditási helyzete miatt, mivel az orosz gázimport csökkenése után jelentős többletköltségei keletkeztek a gáz piaci áron történő beszerzésével.

A társaság többségi tulajdonosa, a német közműszolgáltató EnWB (74,21 százalékos részesedéssel) pénteki közleményében kiemelte, hogy a társaság a háború előtt pénzügyileg stabil alapokon állt, a megemelkedett gázárak azonban elviselhetetlen terhet jelentének a cég számára már a közeljövőben – közölte a Der Tagesspiegel című napilap internetes kiadása. A német földgázimport ötödét biztosító VNG mintegy négyszáz önkormányzati és ipari fogyasztót lát el, tavalyi árbevétele 18,5 milliárd euró volt.

(Borítókép: Olaf Scholz német kancellár a heti kormányülésre érkezik a berlini kancellári hivatalba 2022. szeptember 14-én. Fotó: Michele Tantussi / AFP)