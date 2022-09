A szakértő szerint rengeteg benzinkút zárhat be

Kifejtette: a nyári szabadságolások és a turistaszezon végével a kereslet most normalizálódni látszik, ezért most nem kell attól tartani, hogy üzemanyaghiány léphet fel. Szerinte a kereslet csökkenése mögött az is állhat, hogy a családok most inkább tartalékolnak, és hogy a mezőgazdaságban dolgozók már beszerezték a szükséges készletek nagy részét.

Mindemellett a kisbenzinkutak még mindig nehéz helyzetben vannak. Bujdos Eszter azt mondta, hogy a Mol még mindig elsősorban a nagy partnereinek szállít, míg a kisbenzinkutaknak csak korlátozottan biztosít üzemanyagot. Ráadásul a kutak üzemeltetői még mindig csak lassan és nehézkesen tudnak hozzájutni az állami támogatáshoz. „Ez ráadásul valójában nem is 20 forint literenként, hanem csak 16, de még azok a kutasok sem mind kapták meg a kiegészítést, akiknek már sikerült megkötniük az állammal a támogatási szerződést” – magyarázta a szakértő.

Csak a hatósági ár megszüntetése javíthat a benzinkutak helyzetén

Bujdos Eszter azt is hozzátette: ha az árstop fennmarad, akkor arra lehet számítani, hogy

a következő fél évben százas nagyságrendben zárnak be kisbenzinkutak amiatt, mert a tulajdonosok nem tudják finanszírozni a veszteségeiket.

Ezen a helyzeten csak a hatósági ár megszüntetése javíthatna – közölte Bujdos Eszter, hozzátéve, hogy ugyanerre lenne szükség a készletek normalizálásához is. „Ahhoz, hogy a kutakon lévő készleteket normális szintre töltsék föl a nagykereskedők, illetve a benzinkutak, mindenképpen a hatósági ár kivezetése kell, bár még azt követően is hetekre lesz szükség ahhoz, hogy a hiányt pótolják” – vélekedett a holtankoljak.hu ügyvezetője.

A jelenlegi felállás szerint az üzemanyagárstop és más ársapkák október 1-jéig maradnak érvényben, de elképzelhető, hogy a kormány a következő napokban hosszabbítást jelent be. Ugyanakkor Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a közelmúltban arról beszélt: meg kell fontolni, hogy fenn akarják-e tartani ezeket.