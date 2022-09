Az elmúlt 10-12 év legsötétebb időszaka következik a vendéglátósok számára

Bár még mindig törleszti azt a hitelt, amit a koronavírus elején vett fel, Bíró Lászlónak most mégis újakat kell felvennie, hogy korszerűsíteni tudja a fűtési rendszerét. Mint mondja, enélkül egészen biztosan be kellene zárnia a helyét, de még ezzel együtt is kénytelen lesz elküldeni negyven alkalmazottját. A férfi a vendéglátásban dolgozik már 20 éve, jelenleg 12 üzletet üzemeltet.

Állítása szerint a romkocsmák fűtésszámláját gyakorlatilag lehetetlen lenne kigazdálkodni a jelen körülmények között.

Csúcsidőszakban, amikor tényleg fullon kellett fűtenünk, akkor 1 millió kétszázezer volt a havi gázszámlánk, ez most ilyen 10 millió környékére fog felmenni, ami a részünkről nem kigazdálkodható

– fogalmazott a Füge Udvar és az Udvarrom tulajdonosa. Ehhez társul még a villanyszámla, ami az eddigi havi 700 ezer forintos összegről 2 millió forint fölé emelkedik. Az elmúlt évek legsötétebb időszaka várható most a számukra, mert még a járvány alatt felvett hiteleiket sem tudták visszafizetni – magyarázta Bíró László. Januártól pedig lehet, hogy minden erőfeszítésük ellenére be kell zárniuk.

Borzasztó nehéz ez a változtatás, ezt úgy fogalmaznám, hogy előremenekülünk. Újabb hitelt veszünk fel azért, hogy modernizáljunk egy fűtésrendszert, aminek így is magas lesz a költsége, és közben van egy csökkenő vendégszámunk. Ez menekülés. Előre

– fejtegette a tulajdonos, akinek a 12 üzletében több mint 100 alkalmazottja van. A kialakult helyzet miatt azonban rengeteg alkalmazottját el kell majd bocsátania, hiszen a nyitvatartási időt is le kell csökkentenie. Véleménye szerint ez „legalább húsz-harminc, nagyon-nagyon rossz esetben 40 százalékos létszámleépítéssel fog járni”.