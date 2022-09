Még mindig vannak problémás pontok az új rezsiszabályozásban

„A kormányrendelet értelmében a hatósági bizonyítványnak azt kell igazolnia, hogy az adott felhasználási helyen mennyi a lakás rendeltetési egységek száma. A hatósági bizonyítvány formájának és tartalmának meghatározásáért az önkormányzatok jegyzője felelős” – válaszolta az Index érdeklődésére az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. annak kapcsán, hogy a kedvezményes árú földgázfelhasználás növelését a többgenerációs családi házak esetében lehetővé tevő kormányrendeletben jegyzett hatósági bizonyítvány tartalmával kapcsolatban van-e az egyetemes földgázszolgáltatónak valamilyen elvárása.

Tekintve, hogy amennyiben valaki valótlanul nyilatkozik arról, hogy a tulajdonában lévő ingatlanban hány önálló lakóegység van – a kedvezményről rendelkező hatályos szabály szerint kettő, de maximum négy lehet –, ami után jogosult az átlagfogyasztás duplájáig kedvezményes díjazás mellett vételezni, és ez a szolgáltató kezdeményezésére indított ellenőrzés során kiderül, a jogosulatlanul igénybe vett mennyiségért a mindenkori másfélszeres piaci árat kell fizetnie. Az MVM Next arra is felhívta a figyelmet, hogy a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozza meg rendeletben.

Az energiaszolgáltató szerint a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kell majd az MVM Next részére elküldeni a további kedvezményes mennyiség igénybevételéhez. Az ehhez szükséges nyomtatványokat és folyamatokat most dolgozzuk ki – közölte a cég. Hozzátéve, hogy

minden ügyfélkapcsolati csatornán kialakítják a benyújtás lehetőségét, de kiemelten kezelik az elektronikus megoldások biztosítását, hogy az ügyfelek minél egyszerűbben és gyorsabban e-mailben, online felületen is el tudják juttatni igényüket.

A kedvezményes mennyiség nem visszamenőlegesen jár, a szolgáltató a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan a fogyasztási jelleggörbe szerint – hívták fel az ügyfelek figyelmét még egy fontos szempontra. Tekintettel a hatósági igazolások kiadásának nyolcnapos határidejére és a közelgő hó végére, nem véletlen, hogy országszerte jelentősen megnőtt a jegyzői hivatalok ügyfélforgalma.

Arról, hogy mekkora fejtörést okozott a jegyzőknek a múlt pénteki rendelet a megjelenését követő első munkanap, amikor is megrohanták az ügyfelek a polgármesteri hivatalokat a hatósági igazolás igénylése miatt, az Index is beszámolt. Azt pedig jól jelzi, mekkora gondokat okozhat az, hogy nincs egységes országos eljárásrend, hogy olvasónk jelezte: Nyíregyházán az első napokban azt a tájékoztatást kapta telefonon az önkormányzatnál, mikor az igénylés mikéntjéről érdeklődött, hogy csak azoknak tudják kiállítani az igazolást, akiknél minden önálló lakóegységnek külön külső bejárata is van. Mivel a jogszabályok nem egyértelműek e tekintetben, ez máshol is vitás pontként merült fel. Az is kérdésként merült fel, hogy családi kapcsolatokról szóló adatokat kérjenek az igazoláshoz, bár a kedvezményről szóló jogszabály egyáltalában nem írja elő, hogy az önálló lakrészekben rokonoknak, családtagoknak kell lakniuk, sőt arra sincs utalás benne, hogy egyáltalán laknia kell-e bárkinek is minden önálló lakrészben.

Abban sem alakult ki egységes álláspont az első pár napban, hogy kell-e helyszíni jegyzői ellenőrzés a hatósági igazolás kiállításához, vagy sem. Végül a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség közös körlevele tett rendet, mivel ez egyértelműsítette, hogy csak ellenőrzés után lehet kiadni az igazolást, ami a ténylegesen kialakult állapotot rögzíti – írta a 24.hu. A jegyzőknek címzett körlevélhez egyébként az ellenőrzéshez szükséges jegyzőkönyv, és hatósági igazolásmintát is mellékeltek. Mivel azonban a 24.hu tudomása szerint volt olyan önkormányzat is, amelynél már állítottak is ki igazolásokat, így kérdéses, hogy ezt a szemle nélküli kérelmet elfogadja-e a szolgáltató.

Az igazoláskérelemről sem született állami minta, ezért az továbbra is hivatalonként eltérő lehet. És eddig arról sem született egységes álláspont, hogy a kérelmeket milyen adattartalommal kell beadni: amint azt korábban megírtuk, Gödön tulajdoni lap mellett használatbavételi engedélyt, illetve ha van, az épülethasználat átminősítési engedélyét is kérik, Budapest XIII. kerületében pedig a lakások alaprajzát is, ami akár kézzel rajzolt is lehet.

A szegedi önkormányzat által kiadott igénylőlapon az ingatlan címe és helyrajzi száma, illetve a gázszámlán szereplő fogyasztásihely-azonosító mellett azt kérték, hogy a kérelmező büntetőjogi és kártérítési felelőssége tudatában nyilatkozzon arról, hogy az ingatlan társasháznak és lakásszövetkezetnek nem minősül, illetve hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet lakásdefinícióban foglalt kritériumoknak megfelel-e az ingatlana. Óbudán pedig korábban kértek 3 ezer forintos eljárási illetéket is, de mint mostanra kiderült, az eljárás illetékmentes, így aki befizette, annak hivatalból visszafizetik majd.

